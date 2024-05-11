Троє поліцейських загинули внаслідок ДТП у Вінниці (фото)

На Вінничині, де раніше чоловік залишив без матері шістьох діточок, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули поліцейські. Про це повідомили в Національній поліції України.

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ДТП сталась 11 травня близько 12 години 11 травня на обʼїзній дорозі м. Вінниця. На місці події працюють слідчі.

«За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання. Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає. Третій автомобіль отримав механічні пошкодження. На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються», — йдеться у повідомленні поліції.

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За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук («Пташка») серйозно постраждала у ДТП.

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