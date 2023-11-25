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Події

У Києві поліція ловила п'яного водія, який збив патрульного і зник з місця події (фото)

10:35 25 листопада 2023
Місце ДТП

В Києві сталося чергова ДТП, під час якої постраждав поліцейський. Напередодні ввечері на Харківському шосе керманич автівки Ford, попередньо, в стані сп’яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події.

Як повідомляють в Патрульній поліції України, це сталося під час відпрацювання повідомлення про травмування собаки водієм автівки.

Фото поліції

Невдовзі патрульні затримали водія-втікача. Інспектор отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.

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Нагадаємо, що у Хмельницькомув ДТП загинув військовослужбовець, а ще двоє осіб — працівниця поліції та ще один військовослужбовець — отримали травми. Їх на пішоходному переході збила автівка.

Фото Патрульної поліції Києва

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