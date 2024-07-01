Лав-сторі закінчилася ще у 2023 році: зірка серіалу «Кріпосна» знов залишилася сама

Відома українська артистка Анна Сагайдачна розповіла про своє вже друге розлучення. Про це зірка «Кріпосної» повідомила у себе в Instagram.

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За словами Анни, їхня лав-сторі з Євгеном Третяком закінчилася ще у 2023 році.

Але на той час зірка вирішила не говорити про те, що вони більше не кохають один одного. Зараз же вона вирішила розповісти про це публічно.

«Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина — іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма — це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…», — написала Анна.

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Сагайдачна познайомилася зі своїм вже колишнім чоловіком на одному із проєктів режисерки Оксани Байрак, яка зараз перебуває в росії. Через півроку вони почали зустрічатися, а вже у 2018-му побралися. У пари народився син Тимур.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулого року в родині Анни Сагайдачної сталося горе. На війні загинув її рідний дядько, брат її матері Єфремов Ігор Олександрович.

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Нагадаємо, нещодавно завершився 11-річний шлюб колишньої учасниці «ВІА Гри» Санти Думопулос та бізнесмена Ігоря Кучеренка.

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