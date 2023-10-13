Зірка серіалу «Кріпосна» втратила близьку людину на фронті

В родині української акторки, зірки серіалу «Кріпосна» Анни Сагайдачної сталося горе. Захищаючи нашу країну на війні загинув її рідний дядько, брат її матері Єфремов Ігор Олександрович. Життя воїна обірвалося 4 жовтня. Кілька тижнів він не дожив до свого 50-річного ювілею. Захисника ховали всім містом, як справжнього героя.

Про втрату близької людини Анна повідомила в інстаграмі та опублікувала фото з Ігорем та з місця його поховання.

«Між цими фото різниця менше трьох місяців… Сьогодні 9 днів, як твоя душа полетіла в світи Героїв. Моєму сину 4 роки — я зроблю все можливе, щоби він пам'ятав тебе і пишався своїм двоюрідним дідусем. Ти так боявся іти на війну, але на полі бою був найсміливішим. Твій побратим розказав, що в штурмах ти йшов у першій двійці — ти нам цього не говорив… І ти повертався живим. Ти і твої побратими загинули від рук зрадника. Ти був доброю людиною і жив своє абсолютно просте життя. А ховали ми тебе всім містом, як справжнього Героя», — розповіла Сагайдачна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 8 жовтня не стало легендарної співачки Ніни Матвієнко. З народною артисткою України попрощалися 11 жовтня.

Друзі та колеги артистки поділися зворушливими спогадами про неї.

Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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