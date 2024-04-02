«Красива історія в 11 років добігла кінця»: Санта Дімопулос заявила про розлучення

Колишня учасниця «ВІА Гри» та блогерка Санта Думопулос, яка нещодавно заявила про те, що наразі не бачить свого майбутнього в Україні, повідомила про розлучення. Її 11 річний шлюб з бізнесменом Ігорем Кучеренком завершився. Санта запевняє, що вона прийняла усвідомлене рішення без драми, потрясінь і образ.

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«Ми залишаємося рідними людьми, батьками і справжніми друзями. На жаль, незважаючи на відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, незважаючи на те, що це був усвідомлений вибір. Я вдячна за неймовірну доньку, безумовне кохання, сім'ю, підтримку, безцінні моменти та всю прекрасну частину спільного шляху. Це назавжди буде величезною цінністю для мене», — написала Санта в інстаграмі.

Вона не уточнила, коли саме вони розійшлися з чоловіком. Проте зазначила, що не повідомляла про це публічно, бо вважала це недоречним на тлі втрат і турбот, які переживають українці.

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«Так, це болісний період, коли я почуваюся вразливою, і через втрату старих смислів і опор шукаю нові шляхи до своєї душі. Це велика відповідальність і перед дітьми. Я зроблю все, щоб цей перехід на новий життєвий етап був максимально безболісний для них. Незважаючи на це, я в хорошому контакті з істинною собою і в мене немає сумнівів, що все на краще», — поділилася Дімопулос.

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Нагадаємо, це був другий шлюб Санти Дімопулос. З Кучеренком вони виховують спільну доньку Софію. Також у Санти є старший син Даніель від Андрія Джеджули. На початку війни вона з дітьми виїхала до Італії. Зараз хлопець перебуває в Києві з батьком, днями йому зробили операцію.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком — народним депутатом Олександром Божком.

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Фото: instagram.com/santadimopulos

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