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Події

Автомат вистрелив сам: в Одесі неповнолітня вбила військового

10:51 1 липня 2024
автомат

В Одесі, яка щодня потерпає від ударів росіян, ввечері 30 червня сталася трагедія — 17-річна дівчина вбила 23-річного військового. Дівчина застрелила його з автомата по його поверненню з відрядження.

Дівчина взяла автомат, щоб «подивитися», але несподівано стався постріл, а результат — смертельне поранення військового, передає «Думська».

Трагедія сталася в орендованій квартирі, коли дві пари молодих людей випивали.

Дівчина начебто взяла зброю 24-річного побратима вбитого. Постріл стався внаслідок недбалого чи необережного поводження зі зброєю.

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Крім двох військових, у квартирі була ще 20-річна дівчина.

Видання пише, що автомат Калашнікова друг загиблого не здав після відрядження, з якого повернувся кілька днів тому.

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Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності. Винному загрожує до п'яти років за ґратами.

Раніше ми повідомляли про трагедію на Буковині. Там батько вбив рідного сина. Чоловік влаштував для двох синів урок стрільби з рушниці. Коли він зарядив зброю набоями та поставив собі на плече, рушниця впала на землю і вистрілила. Куля влучила у 13-річного хлопчика.

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