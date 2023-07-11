Навчання стрільбі обернулось трагедією: на Буковині батько вбив рідного сина

На Буковині у селі Замостя урок стрільби з рушниці, що його влаштував для двох синів 48-річний чоловік, завершився трагічно.

Як повідомили в поліції Чернівецької області, «учнями» були хлопчики 9-ти та 13-ти років.

Чоловік зарядив рушницю набоями та поставив собі на плече, однак зброя впала на землю і вистрілила. Куля влучила у старшого 13-річного сина.

Батько сам доставив дитину у лікарню у Вижницькому районі, проте лікарі лише констатували смерть хлопчика.

Також правоохоронці з’ясували, що всі дозвільні документи на зброю у батька були.

Тепер розслідування має встановити всі обставини цієї трагічної події.

Нагадаємо, напередодні вже на Вінничині багатодітний батько вбив дружину в річницю подружнього життя.

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