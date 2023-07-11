Навчання стрільбі обернулось трагедією: на Буковині батько вбив рідного сина
На Буковині у селі Замостя урок стрільби з рушниці, що його влаштував для двох синів 48-річний чоловік, завершився трагічно.
Як повідомили в поліції Чернівецької області, «учнями» були хлопчики 9-ти та 13-ти років.
Чоловік зарядив рушницю набоями та поставив собі на плече, однак зброя впала на землю і вистрілила. Куля влучила у старшого 13-річного сина.
Батько сам доставив дитину у лікарню у Вижницькому районі, проте лікарі лише констатували смерть хлопчика.
Також правоохоронці з’ясували, що всі дозвільні документи на зброю у батька були.
Тепер розслідування має встановити всі обставини цієї трагічної події.
Нагадаємо, напередодні вже на Вінничині багатодітний батько вбив дружину в річницю подружнього життя.554