В Одесі сильна пожежа після прильоту «Калібру» (відео)

Армія країни-агресора знову завдала удару по Одесі, використавши сумнозвісні ракети «Калібр». Проте на відміну від неділі, 23 червня, ця атака призвела до влучання по цивільній інфраструктурі.

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Повідомлялося про пуск двох крилатих ракет з боку Криму, які пролетіли через Миколаївську область.

«Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі», повідомив очільник Одеської ОВА.

Ще одне відео з місця подій одесити зняли просто з дому.

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Нагадаємо, що вже в червні 2024 року в росії закликали до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію.

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