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Події

В Одесі сильна пожежа після прильоту «Калібру» (відео)

9:27 24 червня 2024
Пуск ракети «Калібр»

Армія країни-агресора знову завдала удару по Одесі, використавши сумнозвісні ракети «Калібр». Проте на відміну від неділі, 23 червня, ця атака призвела до влучання по цивільній інфраструктурі.

Повідомлялося про пуск двох крилатих ракет з боку Криму, які пролетіли через Миколаївську область.

«Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі», повідомив очільник Одеської ОВА.

Ще одне відео з місця подій одесити зняли просто з дому.

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Нагадаємо, що вже в червні 2024 року в росії закликали до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію.

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