У росії заочно судять українського журналіста: кого путінські прокурори хочуть відправити до колонії на 14 років

У росії заочно судять українського журналіста Дмитра Гордона. Держобвинувачення запросило у Західного окружного військового суду засудити журналіста до 14 років колонії. Про це повідомляє інтернет-газета вільної росії Каспаров.ру.

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Гордона звинувачують у публічних закликах до виправдання тероризму та у поширенні «фейків» про росармію. Справа проти нього була сфабрикована у березні 2022 року на підставі виступів Дмитра Гордона у прямому ефірі українського телеканалу.

Серед звинувачень значаться домисли російських прокурорів про те, що журналіст нібито мав «намір на заклики до усунення російського президента».

«У виконанні цього задуму Гордон виклав на своєму YouTube-каналі заяву із закликом до усунення путіна з помсти за державну чи громадську діяльність» , — цитують федеральні росагентства прокурора.

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У квітні 2022 року в росії внесли журналіста в «список терористів та екстремістів». У липні того ж року його оголосили у розшук за трьома статтями, а потім заочно заарештували. Наприкінці січня на Гордона порушили кримінальну справу про заклики до терористичної діяльності і знову оголосили його в розшук, а за кілька місяців заочно відправлять до колонії.

Дружина журналіста Алеся Бацман на своїй сторінці у Facebook лаконічно прокоментувала «бурхливу діяльність» путінських прокурорів, відправивши їх за курсом «російського військового корабля».

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Нагадаємо, що у грудні 2023 року в так званий розшук у росії оголосили і голову ГУР Міноборони України Кирила Буданова, не зумівши його отруїти .

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