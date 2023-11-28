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Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні, — ЗМІ

10:28 28 листопада 2023
Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні,&nbsp;— ЗМІ

Дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами і нині жінка перебуває у лікарні.

Архівне фото подружжя

Про це видання Бабель повідомило з посиланням на джерела у розвідці.

Відомо, шо рішення про госпіталізацію лікарі прийняли після тривалого погіршення стану здоровʼя пацієнтки.

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«Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР.

За його словами, ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі, тож їхня наявність в організмі може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

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Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю «Радіо Свобода» заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.

Я відомо, сам Буданов таож був об'єктом для десятка ворожих замахів, зокрема, він мало не став жертвою удару по офісу ГУР. На російському ТБ його навіть оголошували загиблим.

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