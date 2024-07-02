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Казахський журналіст Садиков, який став жертвою замаху, помер у київській лікарні

8:44 2 липня 2024
Айдос Садиков

У ніч на вівторок, 2 липня, у лікарні помер Айдос Садиков — казахський журналіст-опозиціонер, у якого два тижні тому стріляв кілер.

«Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя в реанімації, але дива не трапилося. Його смерть на совісті Токаєва», — повідомила дружина журналіста Наталія Садикова.

Нагадаємо, що українські правоохоронці встановили, що на опозиціонера вчинили замах двоє громадян Казахстану — Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв, яким вдалося залишити територію України. Їм інкримінують замах на умисне вбивство, скоєне на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Наталія Садикова показувала фото одного з підозрюваних — Алтая Жаканбаєва.

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Фото Н.Садикової

За її словами, він — співробітник служби зовнішньої розвідки «Сирбар». «З України він втік до Казахстану, там його замучила совість і він пішов здаватися правоохоронцям. Така дивна версія з Акорди. Казахстан офіційно заявив, що не видасть Жаканбаєва Україні», — додавала вона.

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Нагадаємо, що раніше в Одесі затримали іноземця, який замовив вбивство власника київської стоматологічної клініки та його дружини.

Фото з мережі

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