В Одесі затримали іноземця, який замовив вбивство власника київської стоматологічної клініки та його дружини (фото)

У Києві, де минулого року засудили вбивць відомого пластичного хірурга, була замовлена ліквідація власника стоматологічної клініки та його дружини.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, замовником виявився іноземець, який хотів заволодіти бізнесом столичного підприємця. Його затримали в Одесі.

Фото прокуратури

«За даними слідства, замовник у вересні 2023 підшукував кілера, який за 15 тис дол США візметься вбити громадянина України, який займається стоматологічним бізнесом. Іноземець хотів заволодіти бізнесом українця. Після вбивства чоловіка повинні були вбити його дружину, аби позбутися всіх можливих спадкоємців», — йдеться у повідомленні.

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Втім, вбивству вдалося запобігти завдяки вчасному реагуванню українських правоохоронців та їхнії колег з Молдови. Виконавець злочину пішов на співпрацю — він під контролем правоохоронних органів вів усі перемовини із замовником і отримав у якості авансу 5 тисяч доларів.

Фото прокуратури

За сприянням Інтерполу було сплановано проведення спільної поліцейської спецоперації. Правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, після чого замовник отримав фотографію з підтвердженням і перерахував кошти — ще 10 тисяч доларів.

Фото прокуратури

Наразі іноземцю повідомлено підозру в умисному вбивстві на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше в столиці затримали зловмисників, які намагались вбити заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

Фото прокуратури

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