Перед пенсією з’ясувалося, що роботодавець не сплачував ЄСВ: що робити

Якщо особа по досягненню пенсійного віку дізнається, що роботодавець не сплачував страхові внески, вона має право звернутися до адміністративного суду, щоб роботодавець сплатив за вас все, що мусив сплатити, і у вас поновився страховий стаж. Таку пораду надала позаштатний юрист видання «На пенсії» Вікторія Гусакова.

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Коли ви працюєте, ваш роботодавець сплачує за вас єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (редакція від 29.01.2024).

На що має право працівник?

Сплата єдиного внеску дає право на страховий стаж. Таким чином, ви завжди можете вимагати від роботодавця, щоб він надав вам відомості щодо оплати ним єдиного внеску.

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Також цю інформацію можна отримати дистанційно, за допомогою електронного цифрового підпису, в особистому кабінеті Пенсійного фонду або Державної податкової служби.

Відповідно до ч.2 ст. 25 Закону, у разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених цією статтею, а саме 20% своєчасно несплачених сум.

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Також у разі несплати ви можете поскаржитися до Державної податкової служби.

Нагадаємо, що нині в уряді пропонують для людей, які отримали право на пенсію за віком або досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату, встановити базову соціальну допомогу, розмір якої визначатиметься пропорційно страховому стажу.

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