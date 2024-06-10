Розмір базової соціальної допомоги пропонують не прив'язувати до прожиткового мінімуму: як це вплине на суми виплат

Міністерство соціальної політики України підготувало проекти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Пропонується відмовитись від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону, розміщений на сайті Федерації профспілок України.

ВІДЕО ДНЯ

«Метою проекту акту є консолідація програм соціальної підтримки, спрямованих на підтримку найбільш уразливих категорій громадян, виведення таких сімей зі складних життєвих обставин та підвищення адресності державної допомоги», — йдеться у документі.

Також пропонується для людей, які отримали право на пенсію за віком або досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату розмір базової величини визначати пропорційно страховому стажу.

Як зазначається в пояснювальній записці, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну сутність як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності, і став розрахунковим показником, до якого прив'язано все більше різних виплат, доплат та значної кількості невластивих системі соціальної підтримки показників.

РЕКЛАМА

В даний час у законодавстві до прожиткового мінімуму прив'язано понад 180 різних видів виплат, значна частина яких не має відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності. У багатьох випадках розмір соціальної допомоги залежить не від того, чи є загальні доходи сім'ї нижчими за показник прожиткового мінімуму, а просто визначаються як певний коефіцієнт (як менше, так і вище 100% прожиткового мінімуму).

«Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, — ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно — швидкого реагування держави на такий ризик. Адже підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму автоматично призводить до необхідності перерахунку й усіх невластивих показників, що, у свою чергу, призводить до значного фіскального тиску на бюджет», — йдеться у документі.

РЕКЛАМА

Відповідно до проекту, розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї.

Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100 відсотків від такої базової величини для першого члена сім'ї (уповноваженого представника сім'ї) та 70 відсотків від такої базової величини — для кожного наступного члена сім'ї, згідно з якими розраховується допомога.

РЕКЛАМА

Для кожної дитини віком до 6 років; дитини з інвалідністю; особи з інвалідністю І чи ІІ групи; дитини, яка утримується матір'ю, яка не перебуває у шлюбі, та запис про батька, якого у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері, а також дитини, яка утримується батьком або усиновителем, який не перебуває у шлюбі; дитини, яка виховується в багатодітній сім'ї та входить до складу сім'ї, розмір базової величини визначається на рівні 100 відсотків від такої базової величини.

Вплив на розмір пенсії

Для осіб, які отримали право на пенсію за віком або досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», але не отримали права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого зазначеною статтею, розмір базової величини визначається/встановлюється пропорційно страховому стажу таких осіб та складає:

• для осіб зі страховим стажем менше 10 років — 60 відсотків,

• для осіб із страховим стажем від 10 до 20 років — 70 відсотків,

• для осіб із страховим стажем від 20 до 30 років — 80 відсотків,

• для осіб зі страховим стажем 30 років і більше — 100 відсотків від такої базової величини.

Розмір базової допомоги

Міністерство соціальної політики пропонує встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 грн на першу особу у домогосподарстві, та 70% від цієї суми — на наступних одержувачів (за винятком низки категорій, які потребують посиленого соціального захисту, як діти до 6 років); діти; та дорослі особи з інвалідністю;

У разі запровадження базової соціальної допомоги, за оцінками Міністерства соціальної політики, витрати на неї будуть пропорційними витратам у 2024 році.

При розрахунку базової величини у розмірі 4 000 тис. грн для прикладу взято середньостатистичну сім'ю, що складається з двох дорослих працездатних осіб та двох дітей віком від 6 до 18 років.

Прожитковий мінімум для такої сім'ї складає:

• 12 448 грн = 3028 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб) х 2 особи + 3196 (прожитковий мінімум для дитини віком від 6 до 18 років) х 2 особи)

• З урахуванням очікуваного збільшення прожиткового мінімуму у 2025 році на 12,8% та рівня інфляції споживчих цін на 8,9% прожитковий мінімум для однієї особи з такої сім'ї становитиме 3 822,75 грн (12 448 грн х 12,8% х 8, 9%: 4 особи).

Згідно з розрахунком базової соціальної допомоги, запропонованого в законопроєкті, така сім'я отримуватиме 4000 грн + 2800 грн х 3 особи = 12 400 грн, що дорівнює чинному прожитковому рівню сім'ї.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий пенсійний експерт пояснив, чому всі пенсії, призначені після 2017 року, неправильно обчислені.

110

Читайте нас у Facebook