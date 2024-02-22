Проблеми почнуться наступного року: чому більшості українців доведеться працювати після 60-ти років

В Україні значно погіршиться ситуація з пенсіями. Цьогоріч, аби отримати пенсію у 60 років, потрібен 31 рік стажу. Вже наступного року вимоги збільшать на 12 місяців. Поступово лише ті, хто має 35 років стажу, зможуть вчасно отримувати пенсію. Іншим доведеться працювати до 63 чи навіть 65 років.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

«Зараз важко сказати, скільки українців не зможуть виконати ці вимоги. Це може бути і 60%, і 70%. Даних поки що немає, також важко прогнозувати, яку ситуацію матимемо через рік-два. Очікувати миттєвого економічного зростання після війни також не варто, буде певний складний період, який проходили й інші країни після тривалих війн», — розповідає старша наукова співробітниця Інституту демографії і соцдосліджень ім. Птухи Лідія Ткаченко.

Вже зараз кожен українець може підрахувати, скільки йому доведеться працювати до виходу на пенсію. Порахуйте, в якому році вам виповниться 60 і скільки до цього моменту у вас буде стажу (свій стаж можна перевірити на сайті ПФУ). Якщо у 2025-му, то треба мати щонайменше 32 роки стажу, якщо в 2026-му — 33 роки, в 2027-му — 34 роки, в 2028-му — 35 років стажу. Щоби вийти на пенсію у 63 роки, норма на 10 років менша (тобто у 2025-му — від 22 до 32 років, у 2026-му — від 23 до 33 років тощо).

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Для пенсії у 65 років треба мати від 15 років стажу. Ткаченко впевнена: проблеми з виходом на пенсію почнуться вже наступного року. Зараз пенсіонери ще мають стаж до 2000 року, коли не було електронної системи обліку внесків і достатньо було, щоби трудова книжка лежала на підприємстві. Крім того, раніше у стаж зараховували навчання, строкову службу в армії.

Адвокатка Таміла Шатарська, яка спеціалізується на пенсійних справах, розповідає, що проблеми також виникають і через тимчасову окупацію та повномасштабну війну. В деяких містах і архіви, і підприємства знищено, тому довести свій стаж роботи на такому підприємстві вкрай складно. Але українці часто і не намагаються цим займатись. Вимоги щодо стажу зростають, а от кількість звернень українців до юристів із проханням відстояти стаж зменшується.

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Справа в тому, що послуги юристів за останні два роки подорожчали майже вдвічі.

«Якщо підтверджувати стаж через суд, то такий суд може тривати близько року. Перерахунок часто незначний, а потім ще й Пенсійний фонд навіть після суду відмовляється виплатити перераховану суму», — розповідає адвокатка.

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Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, за дев'ять місяців минулого року кількість пенсіонерів знизилась на 147,9 тис. осіб. Щороку чисельність пенсіонерів зменшується на 130−150 тис. осіб. Максимальне зниження відбулось у 2017-му (на 340 тис. осіб). При тому востаннє за десять років кількість пенсіонерів зростала 2015-го. Співвідношення чоловіків та жінок майже не змінюється: шестеро жінок проти чотирьох чоловіків.

Українцям варто готуватись до нового пенсійного віку

В Європейському Союзі поступово рухаються до підвищення пенсійного віку до 67 років. При тому в жодній країні ЄС немає пенсійного віку в 60 років. Україні також доведеться виконувати рекомендації Єврокомісії. Крім того, вже зараз країна зіткнулася з дефіцитом на ринку праці, й після війни ситуація не покращиться. Працювати доведеться і після 60-ти. Держава буде змушена стимулювати працевлаштування українців, яких зараз офіційно називають особами, що втратили працездатність.

«Я, як людина, яка вже впевнено перейшла за 55 років, теж не думаю, що в 60 років треба йти на пенсію. Це не є пенсійний вік», — каже Ткаченко.

З цим погоджуються у своїх рекомендаціях і міжнародні організації. Вважається, що навіть у тих країнах, де вкрай складна демографічна ситуація і тривалість життя невисока, пенсійний вік можна підвищувати до 65 років.

Українські політики впродовж багатьох років відмовлялись переглядати пенсійний вік. Це непопулярне рішення доведеться ухвалювати одразу після війни. І не тільки заради членства в ЄС. Жодна пенсійна система у світі не може забезпечити пенсійну виплату, починаючи з 60 років. Саме тому всі країни Європи збільшили пенсійний вік. Україна ж, маючи найнижчі пенсії у Європі, зберігає і найнижчий пенсійний вік.

Але навіть якщо пенсійний вік офіційно не збільшать, працювати все одно доведеться довше. Фактично більшість українців уже незабаром не зможуть виконати нові умови виходу на пенсію.

Тим не менше нинішні пенсіонери можуть розраховувати навіть на індексацію свої виплат (найближча має відбутися 1 березня 2024 року).

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