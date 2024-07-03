В одній із скандинавських країн дозволили бабусі та дідусю «йти у декрет»

Для бабусь і дідусів цілком нормально допомагати батькам з доглядом за дітьми час від часу. У Швеції, яка передає Україні найбільший пакет військової допомоги, зараз можна передати бабусям і дідусям навіть оплачувану відпустку по догляду за дитиною .

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Днями тут набув чинності новий закон, який дозволяє бабусям і дідусям брати оплачувану відпустку по догляду за дитиною до трьох місяців протягом першого року життя онука. У грудні скандинавська країна прийняла пропозицію уряду про переведення батьківської допомоги. П'ятдесят років тому Швеція стала першою країною, яка запровадила оплачувану відпустку по догляду за дитиною й для батьків, а не лише для матерів.

Новий закон дозволяє батькам передавати частину своєї щедрої батьківської допомоги бабусям і дідусям дитини. За даними Агентства соціального страхування, державного органу, який адмініструє систему соціального страхування, пара може передати максимум 45 днів, а одинокий батько — 90 днів, повідомляє N-TV.

Десятимільйонна скандинавська країна, відома своєю системою соціального забезпечення, що фінансується платниками податків, протягом багатьох поколінь будувала суспільство, в якому про громадян піклуються від колиски до могили.

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У Швеції громадяни мають право на повну відпустку при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною виплачується протягом 480 днів, тобто близько 16 місяців, на кожну дитину. З них компенсація за 390 днів розраховується на основі повного доходу людини, а за решту 90 днів виплачується фіксована сума в розмірі 180 крон (близько 15 євро) на день.

У Швеції існують й інші пільги для батьків: вони можуть брати скорочений робочий день до досягнення дитиною восьмирічного віку, а державні службовці — до досягнення дитиною дванадцятирічного віку.

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Раніше повідомлялося, що Швеція хоче змінити умови та правила перебування українців у країні з 1 листопада.

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