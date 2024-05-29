Літаки та сотні бронетранспортерів: Швеція передає Україні найбільший пакет військової допомоги

Під час недавнього візиту в Україну держсекретар США Ентони Блінкен заявляв, що частина американської військової допомоги вже прибула в Україну, а частина ще нахолодиться в дорозі. Тим часом у Швеції заявили про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 13,3 мільярда шведських крон.

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Як повідомляє regeringen.se, є в пакеті і озброєння, яке покликане посилити протиповітряну оборону України. Зокрема, йдеться про літаки далекого виявлення ASC 890, що надасть Україні абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями у повітрі та на морі. Радар літака забезпечує круговий огляд і може виявляти повітряні та наземні цілі на великих відстанях — до 450 кілометрів. Літак літає зі швидкістю 620 км/год; дальність польоту — 2700 км;

Також передаються ракети Rb 99, які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО

Також Силам оборони України передадуть весь парк бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 для формування нових бригад, боєприпаси 155 мм та ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.

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Нагадаємо, що міністр оборони країни Пол Йонсен заявляв, що Швеція визнає за Україною право використовувати поставлену шведську зброю для ураження об'єктів на території росії.

Фото з мережі

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