Через те, що російські військові постійно атакують позиції ЗСУ, виникає загроза захоплення траси Покровськ — Костянтинівка. Якщо це станеться, то призведе до логістичних труднощів для Сил оборони. про це заявив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зазначивши, що вона є стратегічно важливою для Сил оборони.

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«Але є і інші шляхи, якими можна будувати логістику для військового забезпечення. Якщо окупантам все ж вдасться вийти на цю трасу, то українські військові матимуть й інший шлях, щоб доїхати до Костянтинівки. За цей час створено дуже багато стежок. Ворог не зможе захопити та контролювати всі. У полях є шляхи, які ще кращі ніж асфальтовані дороги».

Втім, українські захисники навіть не хочуть допускати думки, що окупанти зможуть добратись до траси Покровськ — Костянтинівка. Але якщо це трапиться, то така ситуація не створить надто серйозні логістичні проблеми.

«Ця траса дуже важлива, бо з неї відкриваються рубежі праворуч на Костянтинівку, а ліворуч на Покровськ, однак на логістику це суттєво не впливає».

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Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ на Покровському напрямку приземлили ворожий Су-25.

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