Догорає в степах українського Донбасу: військові ЗСУ приземлили ворожий Су-25

У неділю, 7 липня, на території Донецької області українські воїни-зенітники збили російський літак Су-25.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

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За даними військових, це сталося на Покровському напрямку, де російський Су-25 вів вогонь по позиціях підрозділів Сил оборони.

«Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу», — наголосили в ОСУВ «Хортиця».

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Зазначимо, що за даними українських військових, починаючи з 30 червня по 7 липня росія втратила понад 8 тисяч солдатів. Зокрема, лише за минулу добу ЗСУ знищили понад 1000 військових.

Як відомо, зараз російське військове командування має намір використати свій «блискавичний» наступ на Торецьк з метою створення оперативних можливостей для просування в районі Часового Яру або Авдіївки. Російські приготування, які можуть підтримувати кілька майбутніх планів на різних напрямках, свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і передбачення, ніж російське командування виявилося здатним здійснити досі у війні з початку 2022 року. Однак здатність цього оперативного планування втілитися в життя обмежена загальним низьким тактичним рівнем спроможностей російських військ, які зараз воюють у цих районах, заявляють військові експерти.

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