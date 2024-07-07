40.42 / 40.93 43.63 / 44.32
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Догорає в степах українського Донбасу: військові ЗСУ приземлили ворожий Су-25

17:26 7 липня 2024
Збиття літака

У неділю, 7 липня, на території Донецької області українські воїни-зенітники збили російський літак Су-25.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

За даними військових, це сталося на Покровському напрямку, де російський Су-25 вів вогонь по позиціях підрозділів Сил оборони.

«Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу», — наголосили в ОСУВ «Хортиця».

РЕКЛАМА

Зазначимо, що за даними українських військових, починаючи з 30 червня по 7 липня росія втратила понад 8 тисяч солдатів. Зокрема, лише за минулу добу ЗСУ знищили понад 1000 військових.

Як відомо, зараз російське військове командування має намір використати свій «блискавичний» наступ на Торецьк з метою створення оперативних можливостей для просування в районі Часового Яру або Авдіївки. Російські приготування, які можуть підтримувати кілька майбутніх планів на різних напрямках, свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і передбачення, ніж російське командування виявилося здатним здійснити досі у війні з початку 2022 року. Однак здатність цього оперативного планування втілитися в життя обмежена загальним низьким тактичним рівнем спроможностей російських військ, які зараз воюють у цих районах, заявляють військові експерти.

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Близнюкам — корисне спілкування, Дівам — вигідна співпраця, а Левам — кар’єрний ріст: що обіцяють зорі на першу неділю липня

зодіак

Скоро зірвуть джекпот: хто у липні потрапить до списку мільйонерів

Полуниця

Обов'язково зробіть це з полуницею після збирання врожаю, інакше ягід більше не дочекаєтесь

Гороскоп

Дракони зможуть здійснити давню мрію, а Собакам потрібні радикальні зміни: східний гороскоп на тиждень 8 — 14 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту