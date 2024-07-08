Відмовились від ВЛК: адвокат розповів, яка за це може бути відповідальність

За словами адвоката Олександра Орлова, у такому випадку притягнути до кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК вас не можуть. Але до адміністративної відповідальності за ст. 210−1 КУпАП — так. За це отримаєте штраф 17 000 грн і вас будуть зобов’язані відпустити.

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«Існує законний спосіб відмови від ВЛК, якщо вас примусово доставили або порушується процедура проходження медичного огляду, визначена наказом МО № 402. Це є підставою для відмови та подавання скарги у вищий орган. І в цьому випадку до кримінальної відповідальності вас притягнути не можуть».

Щодо того, чи можна працівникам ТЦК застосувати примус, але в межах закону, то тут, додав адвокат, є певні нюанси.

«Якщо вони доведуть, що ви не проходите ВЛК з метою ухилення від мобілізації, то це буде кримінальна відповідальність, але насильно ніхто не може примушувати проходити ВЛК.

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Якщо ж вас доставили силоміць, то потрібно в постанові про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення передбачених статтею 210, 210−1 КУпАП, внести зауваження, що ви не погоджуєтеся на проходження ВЛК, оскільки відбулось незаконне затримання.

Але якщо ви не подасте (не напишете) такі пояснення до даної постанови, та в подальшому візьмете повістку і не з’явитеся за вказаної датою, то що до вас можуть бути складені адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку. І в подальшому накладено штраф у розмірі 25500 грн".

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Раніше повідомлялося, що представників ТЦК зобов’язали при врученні повістки пред’являти спеціальний документ.

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