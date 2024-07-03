Випадків свавілля поменшає? Представників ТЦК зобов’язали при врученні повістки пред’являти спеціальний документ

Протягом останніх місяців багато українців були свідками того, як представники військкоматів або навіть просто люди в камуфляжному одязі вимагають у чоловіків призовного віку пред'явити документи, а в разі відмови намагаються «запакувати» їх до бусиків і відвезти в ТЦК.

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При цьому самі люди в «пікселі» ніяких документів не показували, а діяли за принципом — на чиєму боці сила, той і правий.

Після низки скандалів, пов’язаних із врученням «листів щастя», в уряді затвердили новий документ, який має бути у тих працівників ТЦК, що здійснюють оповіщення, пише ТСН.UA.

За словами адвоката Романа Сімутіна, йдеться про нову форму посвідчення, яке повинно бути у тих працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення. За словами адвоката, вручення повістки без цього посвідчення можна вважати сумнівним.

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«Я вважаю, що затвердження такого посвідчення — правильний крок. Це зроблено для того, щоб не було зловживань. А вони можуть бути колосальні. А скільки було випадків, коли особи просто вдягали форму, начебто затримували та пропонували відкупитись? Я вважаю, що надмірна влада силовиків призводить до незворотних процесів в державі», — прокоментував він.

Відповідно до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, під час перевірки військово-облікового документа представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, що надає йому право вручати повістки, разом із паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком). Таке посвідчення видається на підставі наказу відповідного керівника і засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

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«Посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка)», — пише видання.

В той же час адвокат Роман Сімутін звернув увагу на те, що зараз повістки вручають і без цих посвідчень. Але тепер пересічному громадянину буде складніше сказати, звертаючись до перевіряльника, що в останнього немає повноважень. Водночас адвокат акцентував, що в новому посвідченні працівника ТЦК написано, що це — «службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки».

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«Те, що вони можуть вручати повістку, не означає, що вони можуть виписувати її», — додав він.

Що дає нове посвідчення

Адвокат додав, що згідно із законодавством, повістка повинна бути сформована, а потім вже вручатись. Відтак затвердження нового посвідчення впорядковує процес оповіщення.

«Щоб не було хаосу. Якщо ж у працівника ТЦК не буде такого посвідчення, то у нього не виникає обов’язку вручати повістку».

Де можуть вручити повістку?

Раніше Кабмін у своїй постанові № 560 від 16 травня прописав, хто, де і як може вручати «листи щастя». Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, місцем навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах і пунктах пропуску через кордон. Про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Повістку можуть вручити на роботі

Так, в Україні військовозобов'язаним можуть вручати повістки просто на робочому місці. Ця норма не є новою, адже ще до 18 травня — набрання чинності новим законом — у керівників підприємств були обов'язки вести військовий облік, повідомляти про своїх працівників до ТЦК. Про це розповів «Фокусу» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

«Тепер керівники підприємств після отриманням розпорядження начальника РДА про проведення заходів мобілізації або розпорядження начальника ТЦК про виклик резервістів та військовозобов'язаних повинні видати наказ про проведення оповіщення осіб призовного віку, способи їхнього доправлення до військкоматів тощо».

Окрім того, роботодавці повинні забезпечити прибуття військовозобов'язаних до пунктів збору або до військових частин, а також інформувати ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення. Представник ТЦК наголошує, що порушення законодавства може обернутися штрафом від 2 тис. до 3,5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян — це від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

«Штрафи накладаються на керівників підприємств, тобто на посадових осіб. Норма працювала і до того, але зараз іншим законом підняли штрафи».

Водночас місця для перевірки документів військовозобов’язаних не обмежені. Це можуть бути громадські місця, ТЦ, транспорт, на роботі або у навчальному закладі. Одним словом — будь-де і будь-коли.

Утім, улюблений спосіб ТЦК для вручення повісток — це вулиці. Якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів — може бути адміністративне затримання до 3 годин. А за злісну непокору поліцейському — адміністративна та навіть кримінальна відповідальність, пояснює головний поліцейський України Іван Вигівський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Якщо під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години. Якщо виявиться, що людина в розшуку — поліцейські доправлять до ТЦК. Якщо особа вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП, а у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 Кримінального кодексу України», — розвповів він.

Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки мають носити при собі не лише паспорт, але й військовий квиток. Який, до речі, після набуття чинності головним мобілізаційним законом оновили. Зокрема, в ньому буде інформація про те, що особа є «ухилянтом» у разі скоєння особою адміністративного чи кримінального порушення. Постанова набула чинності 18 травня 2024 року.

В оновленому військовому квитку також міститиметься інформація про дату народження, ІПН, військове звання, військово-облікову спеціальність, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання, а також щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Втім, ситуація може ще більше погіршиться після 16 липня — крайнього терміну для оновлення даних. З якою жахливою реальністю можуть зіштовхнутися українці, описали адвокати.

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