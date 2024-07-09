Пенсійний фонд почав виплачувати нові види допомоги: хто зможе отримувати

Пенсійний фонд України з 1 липня 2024 року отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі (в т.ч. трудові) заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у прес-службі фонду.

Зокрема, ПФУ буде виплачувати:

одноразову грошову винагороду особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку;

довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939−1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указів президента;

довічні державні стипендії громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указу президента;

одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.

До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.

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Щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, або членам їхніх сімей ПФУ здійснює з 1 січня 2023 року.

Крім того, органи Пенсійного фонду України забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

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Також в ПФУ нагадали, що Пенсійний фонд є найбільшою в Україні державною установою з чисельністю працівників 21,6 тисячі. ПФУ займається виплатами пенсій; субсидій; допомоги по тимчасовій втраті працездатності; допомоги по вагітності і пологах; допомоги на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві; одноразових та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

Нагадаємо і про можливість для декого з пенсіонерів отримати до Дня Незалежності від 450 до 3100 гривень.

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