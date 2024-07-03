До Дня Незалежності українцям виплатять від 450 до 3100 гривень: хто отримає гроші

У 2024 році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3100 гривень.

За інформацією Пенсійного фонду (ПФУ), заяви на разову грошову виплату подаються до 1 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо можливість подати заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

РЕКЛАМА

- пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією — без додаткового звернення,

- ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок, в т. ч. через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України,

РЕКЛАМА

- тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.



Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується у таких розмірах:

- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

- I групи — 3100 гривень;

- II групи — 2900 гривень;

- III групи — 2700 гривень;

РЕКЛАМА

- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1000 гривень;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень;

- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Зазначимо, під час війни в Україні змінилося ставлення до свят, які раніше вважалися не такими важливими. Зокрема, це стосується Дня Незалежності. День Незалежності України до повномасштабної війни з росією цінували лише 37% населення, у 2023 році — 63%, а зараз — 64%.

160

Читайте нас у Facebook