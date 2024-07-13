Туристку віднесло в океан на 80 кілометрів: рятувальна операція тривала півтори доби

Рятувальникам нерідко доводиться рятувати відпочивальників, яких на надувних матрацах вітром відносить у відкрите море. Китаянка віком близько 20 років плавала без матраца неподалік від берега, як раптом потрапила в сильну течію. Її врятували через півтори доби двоє членів екіпажу танкера, які пірнули у воду, щоб витягти бідолаху. Дівчина дрейфувала біля півострова на південь від Токіо. Як повідомили CNN в японській береговій охороні, людину в морі раніше помітив екіпаж вантажного судна і по радіо викликав танкер на допомогу. Берегова охорона доставила жінку гелікоптером до міста Йокогама, де її госпіталізували для обстеження.

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«Вона зневоднена, але її свідомість ясна і її життю нічого не загрожує. Потреби в госпіталізації немає», — повідомили в береговій охороні.

Рятувальники розпочали пошуки дівчини після того, як вона зникла з пляжу в місті Сімода, префектураСідзуока. А це майже за 80 кілометрів від місця порятунку. За словами потерпілої, вона плавала майже 30 хвилин, коли зрозуміла, що не може повернутись на пляж, бо потрапила в сильну течію.

Японія, країна, що складається з понад 6 000 островів, є володаркою для одних з найкрасивіших пляжів Азії. Вони особливо популярні серед туристів, які прагнуть охолодитися протягом спекотних літніх місяців. Але далеко не кожен день на пляжі проходить без інцидентів. Згідно з останньою статистикою берегової охорони Японії, в країні цьогоріч було врятовано понад 500 людей після нещасних випадків на морі.

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Раніше киянка Антоніна Самойлова, яка двічі піднялась на Еверест, розповіла про свій експеримент на межі людських можливостей.

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