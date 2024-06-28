40.31 / 40.83 43.31 / 43.98
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Побережися: у Києві виявлено випадок захворювання на ботулізм

13:07 28 червня 2024
Рибні снеки у кіоску

У Києві зафіксований випадок ботулізму ймовірно пов'язаний із вживанням в’яленої риби.

Як розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби столиці, до них надійшло повідомлення від «Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» про реєстрацію випадку ботулізму у мешканця Києва.

Також є вірогідність того, що інфекцію могло спровокувати вживання ікри в’яленої риби, що була придбана в одному з кіосків міста.

З 27 червня Головним управлінням розпочато позапланові заходи державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.

РЕКЛАМА

Наразі розслідування триває.

Ботулізм — це гостре токсично-інфекційне захворювання, іншими словами — харчове отруєння, яке без належної та вчасної допомоги може призвести до тяжких наслідків

РЕКЛАМА

Аби мінімізувати ризики захворювання, лікарі радять:

  • не вживати їжу з роздутих бляшанок, з банок зі здутими кришками, з банок, цілісність яких порушена (взагалі позбудьтеся домашньої консервації, яка зберігається понад рік);
  • уникати споживання копченої/в'яленої риби;
  • при вживанні домашніх м’ясних чи рибних консервів термічно обробити продукт. За температури у 100 С бактерія ботулізму гине одразу.

Якщо ви вже помічаєте у себе чи близької людини симптоми ботулізму, негайно викликайте швидку допомогу, жодного самолікування! Наразі, у більшості випадків, ботулізм лікується за допомогою введення ботулінічного антитоксину.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо про останнє масове харчове отруєння вихованців дитячого приватного табору у Карпатах.

116

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Накопичувальна пенсія

Пенсія буде вдвічі більшою: що обіцяють в уряді

кріп

Три способи заготовити кріп на зиму: обов’язково зробіть це у розпал сезону

Юрій Голик

Виламали двері в будинку: ЗМІ повідомили про обшуки у колишнього координатора «Великого будівництва» Юрія Голика

рушники

Експертка порадила спосіб, після якого кухонні рушники стануть білосніжно-білими

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту