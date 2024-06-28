Побережися: у Києві виявлено випадок захворювання на ботулізм

У Києві зафіксований випадок ботулізму ймовірно пов'язаний із вживанням в’яленої риби.

Як розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби столиці, до них надійшло повідомлення від «Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» про реєстрацію випадку ботулізму у мешканця Києва.

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Також є вірогідність того, що інфекцію могло спровокувати вживання ікри в’яленої риби, що була придбана в одному з кіосків міста.

З 27 червня Головним управлінням розпочато позапланові заходи державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.

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Наразі розслідування триває.

Ботулізм — це гостре токсично-інфекційне захворювання, іншими словами — харчове отруєння, яке без належної та вчасної допомоги може призвести до тяжких наслідків

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Аби мінімізувати ризики захворювання, лікарі радять:

не вживати їжу з роздутих бляшанок, з банок зі здутими кришками, з банок, цілісність яких порушена (взагалі позбудьтеся домашньої консервації, яка зберігається понад рік);

уникати споживання копченої/в'яленої риби;

при вживанні домашніх м’ясних чи рибних консервів термічно обробити продукт. За температури у 100 С бактерія ботулізму гине одразу.

Якщо ви вже помічаєте у себе чи близької людини симптоми ботулізму, негайно викликайте швидку допомогу, жодного самолікування! Наразі, у більшості випадків, ботулізм лікується за допомогою введення ботулінічного антитоксину.

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Також нагадаємо про останнє масове харчове отруєння вихованців дитячого приватного табору у Карпатах.

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