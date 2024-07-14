Раніше 26 липня на ослаблення спеки не чекайте: де в Україні наступного тижня вдарять рекордні +42

В Україні останніми днями спостерігається рекордна спека. 15 липня пікові значення температури повітря досягатимуть і перевищуватимуть + 40 градусів. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

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За її словами на кілька градусів буде нижчою температура повітря у західній частині країни. Там очікується +28+33 градуси.

«Надалі на півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) триватиме надзвичайна спека. Послаблення спеки орієнтовно в цих регіонах з 26-го липня. У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36+38 градусів, ймовірно вище. Сухо, сонячно. У столиці послаблення спеки очікується 18-го липня, у четвер», — написала вона.

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Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що впродовж найближчого тижня у більшості регіонів України утримається екстремально спекотна погода, місцями з локальними зливами.

«Внаслідок встановлення над нашою країною, так званого „теплового куполу“ (англ. Heat dome), протягом найближчих днів очікується екстремально висока температура повітря. У центральних, південних та східних регіонах денні показники можуть досягти позначок +40…+42 °С, що на рівні абсолютних рекордів країни. Кількість опадів очікується незначною і випадатимуть вони вкрай нерівномірно територією. У лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки», — розповів він.

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У понеділок, 15 липня, місцями на крайньому заході країни, вдень також у північних областях очікуються локальні короткочасні дощі із грозами, можливі шквали 15 — 20 м/с. На решті території країни сухо і спекотно. Вітер у західних та північних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на решті країни північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С; у центральних та південних регіонах вночі +22…+27 °С, вдень +36…+41 °С.

У вівторок, 16 липня, вночі у північно-західній половині країни, вдень місцями у північних та центральних областях очікуються короткочасні грозові дощі, місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. В решті регіонів України без опадів. Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +33…+38 °С; у центральних та південних областях вночі +22…+27 °С, вдень +37…+42 °С.

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У середу, 17 липня, вночі без істотних опадів, вдень у західних, центральних та місцями південних областях пройдуть локальні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17 — 22 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер північно-східний, у західній частині північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +33…+39 °С; у центральних та південних областях вночі +22…+27 °С, вдень +37…+42 °С.

У четвер, 18 липня, вночі у західних та північних областях, вдень у центральних та південних регіонах очікуються короткочасні дощі та грози, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер переважно північної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С; у центральних, південних та східних областях вночі +22…+27 °С, вдень +37…+42 °С.

У п'ятницю, 19 липня, очікується погода переважно без опадів, лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть грозові дощі. Вітер північний, 7 — 12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С; у південних та південно-східних областях вночі +20…+25 °С, вдень +33…+38 °С.

У суботу, 20 липня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у західній частині місцями пройдуть дощі із грозами. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +29…+34°С, на півдні до +37 °С.

У неділю, 21 липня, нестійка погода з локальними дощами збережеться в західних областях, на решті країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше метеоролог прогнозував, що в липні може бути побито температурний рекорд для всієї України, який був зафіксований у серпні 2010 року на Луганщіні. Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки +42 градуси.

Фото: Pixabay

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