Вибори в США може виграти «білий денді»: відомий астролог — про шанси Трампа знову стати президентом

Колишній президент США Дональд Трамп, якого нещодавно поранили на передвиборчому мітингу, не стане знову президентом.

Такий прогноз озвучив відомий астролог Влад Росс у відео на власному YouTube-каналі.

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«Що стосується Джо Байдена, то постріл у Дональда Трампа має стати йому вказівкою піти. Тоді буде хоч якийсь шанс, що Дональд Трамп не стане президентом. Якщо ж двоє людей похилого віку залишаться в перегонах, для України та світу це погана новина — Дональд Трамп хоче поховати не тільки нашу країну, а й свою, прихід його до влади означатиме громадянську війну в США», — вважає астролог.

За його словами, Джо Байден також «не має жодного шансу стати повторно президентом Америки».

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«Демократам потрібно визначитися, що їм не потрібно залишати Байдена президентом. До слова, у Камали Харріс також відкривається зоряна складову — я побачив у неї королівський градус на Асценденті, але краще не ризикувати і поставити проти Дональда Трампа молодого білого денді — наприклад, губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Одним словом, цей замах на Дональда Трампа все змінив — тепер Джо Байден не має жодного шансу стати повторно президентом Америки і продовжити свої повноваження», — додав Росс.

Астролог також назвав ім'я людини, яка «закінчить» війну в Україні.

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