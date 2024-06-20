Відомий астролог назвав ім'я людини, яка «закінчить» війну в Україні, і дала пораду Зеленському

Відомий астролог Влад Росс, який раніше передбачив, коли скасують військовий стан, розповів, що Україну може врятувати відома жінка. Для того, щоб ми перемогли у війні, до влади у США має прийти, за його словами, Ніккі Гейлі. Такий прогноз він озвучив на YouTube-каналі Myroslav Solonar.

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Росс вважає, що президенту України варто потерпіти, поки Джо Байден і Джейк Салліван підуть зі своїх постів і на їхнє місце прийде Гейлі.

«Ми чули, що Зеленський говорив про місяці — нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати та перетерпіти Джо Байдена та Джейка Саллівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися та тягнути час, але рівно до того часу, коли до Білого дому зайде новий президент США», — зазначає астролог.

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Росс додав, що саміт світу принесе Україні довгоочікуване закінчення війни.

«Перший тайм означає перемир'я, він розпочався тут у Швейцарії, другий тайм відбудеться у Саудівській Аравії. Особливо я переконався у цьому, коли Володимир Зеленський відвідав цю країну напередодні саміту у Швейцарії. Тепер це 100% означає, що другий саміт буде саме там», — розповів астролог.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Влад Росс «побачив» рік перемоги України.

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