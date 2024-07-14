Кривавий мітинг у Пенсільванії: Трамп поранений у вухо, стрілець убитий (відео)

На кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час його виступу на передвиборчому мітингу у місті Батлер (штат Пенсільванія). Невідомий стріляв із натовпу, в результаті республіканець отримав поранення вуха.

ВІДЕО ДНЯ

Він перервав промову і залишив майданчик.

Пізніше окружний прокурор повідомив, що стрільця було вбито, загинув також як мінімум один учасник мітингу, інформує ВВС.

За даними ЗМІ, стрільцем був 20-річний пенсильванець Томас Метью Крукс.

<br /><figcaption>Скрин відео камери спостереження</figcaption></figure>

Секретна служба, яка відповідає за охорону Трампа, виступила із заявою, в якій сказано, що нападник зробив кілька пострілів у бік сцени «з пагорба за межами місця проведення мітингу».

РЕКЛАМА

«Співробітники Секретної служби США нейтралізували стрільця, він мертвий. Секретна служба США швидко вжила захисних заходів, колишній президент Трамп перебуває в безпеці. Один глядач загинув, двоє зазнали серйозних поранень. Інцидент розслідується. Секретна служба повідомила ФБР», — йдеться у заяві.

Наразі про замах відомо наступне:

РЕКЛАМА

зловмисник стріляв із відстані приблизно 130 м від мітингу Трампа. Вогонь вівся з даху одноповерхової будівлі. Імовірного снайпера ліквідували співробітники Секретної служби США

ФБР ідентифікувало підозрюваного, це 20-річний чоловік із Пенсільванії. Про мотиви його дій поки що нічого не відомо

на місці стрілянини силовики виявили гвинтівку типу AR. За даними Секретної служби США, підозрюваний дев'ять разів (!!!) вистрілив у напрямку сцени

внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще двоє отримали тяжкі поранення. Трамп після огляду в місцевій клініці подякував американським спецслужбам та висловив співчуття сім'ї загиблого.

Суперник Трампа на виборах, чинний президент США Джо Байден виступив із заявою:

«Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу інформацію. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вона доставила його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству».

Нагадаємо, що у травні було скоєно замах на «друга» путіна — прем'єр-міністра Угорщини Роберта Фіцо.

273

Читайте нас у Facebook