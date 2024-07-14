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Кривавий мітинг у Пенсільванії: Трамп поранений у вухо, стрілець убитий (відео)

8:45 14 липня 2024
Скрин відео

На кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час його виступу на передвиборчому мітингу у місті Батлер (штат Пенсільванія). Невідомий стріляв із натовпу, в результаті республіканець отримав поранення вуха.

Він перервав промову і залишив майданчик.

Пізніше окружний прокурор повідомив, що стрільця було вбито, загинув також як мінімум один учасник мітингу, інформує ВВС.

За даними ЗМІ, стрільцем був 20-річний пенсильванець Томас Метью Крукс.

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Секретна служба, яка відповідає за охорону Трампа, виступила із заявою, в якій сказано, що нападник зробив кілька пострілів у бік сцени «з пагорба за межами місця проведення мітингу».

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«Співробітники Секретної служби США нейтралізували стрільця, він мертвий. Секретна служба США швидко вжила захисних заходів, колишній президент Трамп перебуває в безпеці. Один глядач загинув, двоє зазнали серйозних поранень. Інцидент розслідується. Секретна служба повідомила ФБР», — йдеться у заяві.

Наразі про замах відомо наступне:

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  • зловмисник стріляв із відстані приблизно 130 м від мітингу Трампа. Вогонь вівся з даху одноповерхової будівлі. Імовірного снайпера ліквідували співробітники Секретної служби США
  • ФБР ідентифікувало підозрюваного, це 20-річний чоловік із Пенсільванії. Про мотиви його дій поки що нічого не відомо
  • на місці стрілянини силовики виявили гвинтівку типу AR. За даними Секретної служби США, підозрюваний дев'ять разів (!!!) вистрілив у напрямку сцени
  • внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще двоє отримали тяжкі поранення. Трамп після огляду в місцевій клініці подякував американським спецслужбам та висловив співчуття сім'ї загиблого.

Суперник Трампа на виборах, чинний президент США Джо Байден виступив із заявою:

«Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу інформацію. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вона доставила його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству».

Нагадаємо, що у травні було скоєно замах на «друга» путіна — прем'єр-міністра Угорщини Роберта Фіцо.

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