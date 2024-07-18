Українська красуня-стрибунка вийшла заміж за відомого спортсмена (фото)

Знаменита українська легкоатлетка, 26-річна віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко зіграла у Києві весілля перед від'їздом на Олімпійські ігри до Парижа.

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Обранцем уродженки Бахмута став чемпіон України з бігу на середині дистанції одесит Юрій Кіщенко, з яким спортсменка перебуває у стосунках понад сім років.

Красуня-наречена постала перед гостями у білій сукні з вишиванкою, довгій фаті та в кедах.

До речі, серед запрошених на урочистість була ще одна уславлена стрибунка Ірина Геращенко, яка й поділилася весільними фото у себе в соцмережі.

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Юлія Левченко та Ірина Геращенко

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Нагадаємо, що Юлія Левченко, окрім «срібла» чемпіонату світу, також брала «золото» юнацьких Олімпійських ігор та дві нагороди чемпіонатів Європи (срібну і бронзову). Олімпіада в Парижі стане для спортсменки, особистий рекорд якої складає 202 см, третьої у кар'єрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Левченко здійснила свою «повітряну» мрію.

Фото Instagram

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