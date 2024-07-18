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Гороскоп

Мрії цих трьох знаків зодіаку здійсняться вже наступного тижня

13:59 18 липня 2024
Знаки зодіаку

Астрологи, які раніше розповідали, на що очікувати всім знакам зодіака на цій семиденці, визначили трійку щасливчиків, мрії яких можуть збутися вже наступного тижня.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків настає час справжнього везіння. Їхні щирі прагнення та наполеглива праця не залишаться непоміченими. Можливе отримання довгоочікуваної пропозиції роботи, знайомство з цікавою людиною або ж здійснення подорожі, про яку вони давно мріяли. Не бійтеся ризикувати та вірити у свої сили — зараз саме той час, коли ваші мрії можуть стати реальністю, стверджує spiker.club.

Лев (23 липня — 23 серпня)

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Леви зіткнуться з приємними несподіванками та щедрими подарунками долі. Можливі виграші, премії або ж просто щасливі події, які покращать ваше життя. Не виключено, що ви нарешті знайдете рішення проблеми, яка турбувала вас протягом довгого часу. Не здавайтеся і вірте у свою удачу — наступний тиждень може стати для вас справжнім проривом.

Риби (19 лютого — 20 березня)

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Риби відчують прилив сил та натхнення. Це вдалий час для нових починань, творчих проектів та саморозвитку. Можливі знайомства з цікавими людьми, які допоможуть вам у досягненні ваших цілей. Не бійтеся виходити за зону комфорту та йти на ризик — зараз ви можете досягти всього, про що мріяли.

Нагадаємо, що раніше астрологи визначили п'ять знаків зодіаку, в життя яких ретроградний Меркурій (5 серпня 28 серпня) може повернути колишню любов.

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Фото Pixabay

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