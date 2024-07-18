Мрії цих трьох знаків зодіаку здійсняться вже наступного тижня

Астрологи, які раніше розповідали, на що очікувати всім знакам зодіака на цій семиденці, визначили трійку щасливчиків, мрії яких можуть збутися вже наступного тижня.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків настає час справжнього везіння. Їхні щирі прагнення та наполеглива праця не залишаться непоміченими. Можливе отримання довгоочікуваної пропозиції роботи, знайомство з цікавою людиною або ж здійснення подорожі, про яку вони давно мріяли. Не бійтеся ризикувати та вірити у свої сили — зараз саме той час, коли ваші мрії можуть стати реальністю, стверджує spiker.club.

Лев (23 липня — 23 серпня)

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Леви зіткнуться з приємними несподіванками та щедрими подарунками долі. Можливі виграші, премії або ж просто щасливі події, які покращать ваше життя. Не виключено, що ви нарешті знайдете рішення проблеми, яка турбувала вас протягом довгого часу. Не здавайтеся і вірте у свою удачу — наступний тиждень може стати для вас справжнім проривом.

Риби (19 лютого — 20 березня)

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Риби відчують прилив сил та натхнення. Це вдалий час для нових починань, творчих проектів та саморозвитку. Можливі знайомства з цікавими людьми, які допоможуть вам у досягненні ваших цілей. Не бійтеся виходити за зону комфорту та йти на ризик — зараз ви можете досягти всього, про що мріяли.

Нагадаємо, що раніше астрологи визначили п'ять знаків зодіаку, в життя яких ретроградний Меркурій (5 серпня 28 серпня) може повернути колишню любов.

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Фото Pixabay

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