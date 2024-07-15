Є шанс повернути кохання: яким знакам зодіаку допоможе ретроградний Меркурій

Якщо ретроградний Плутон (2 травня — 12 жовтня) — планета глибинних трансформацій — може принести кардинальні зміни у життя Козерога, Тельця, Лева, Скорпіона і Водолія, то ретроградний Меркурій (5 серпня 28 серпня) може повернути в життя п'яти знаків зодіаку колишню любов. Адже ретроградний Меркурій почнеться у знаку Діви, але вже 15 серпня перейде на знак зодіаку Лев. Перехід від раціонального земного знака до емоційного та експресивного Лева може за короткий термін значно змінити наш підхід до певних речей.

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Риби

Риби можуть повернутися до колишнього партнера і до офіційного початку ретроградного Меркурія, під час активності його тіні. Ретроградна тінь починається за 2 тижні до зворотного руху планети, яка задає тон для майбутнього періоду. Тінь ретроградного Меркурія проходитиме через Ваш сектор партнерства. Несподівані сплески ностальгії, сни з подіями минулого, знаки Всесвіту — те, що може підштовхнути Вас відновити стосунки, інформує Ukr.Media.

Водолій

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Водолії переживатимуть внутрішню кризу в період ретроградного Меркурію. Можливо, нещодавно Ви обрали для себе нову тактику поведінки у відносинах, і Ви не впевнені у її правильності. У цей ретроград Ви шукатимете відповіді на питання про свої стосунки, емоційну та фізичну близькість з людьми.

Попередні стосунки можуть згадуватися через фільтр рожевих окулярів. Замість об'єктивного аналізу помилок минулого, Ви швидше дивитеся фільм на старій плівці, яка вже вицвіла.

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Близнята

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Вже 16 серпня Марс у Близнюках стане у квадрат до Сатурна. Такий аспект зазвичай означає проблеми з усвідомленням усіх можливих наслідків наших дій, через що ми схильні діяти швидко та необдумано. Також це може бути показником кармічної події.

Якщо колишній партнер з'явився на порозі, не кидайтеся одразу до нього в обійми. Згадайте, через що стосунки припинилися. Подумайте, чи варто хвилинна слабкість того болю, що може принести чергове розставання?

Діва

Всесвіт підштовхне раціональну Діву до більш емоційної взаємодії. Ту чутливість, яку Ви зазвичай ховали від оточуючих, неможливо ігнорувати! Таку зміну можуть помітити і колишні партнери. Більше того, вона точно не залишить їх байдужими.

У цей період Ви будете в пошуках рівноваги між раціональністю та емоційністю. Ви можете відчувати гостре бажання повернутися до того партнера, який дарував Вам почуття безпеки, тому що почуваєтеся надто відкритими та крихкими.

Лев

У свій сезон Леви звикли сяяти найяскравіше. Їхня яскрава зірка приваблює тих, хто вже давно залишився за бортом.

Всесвіт буде з Вами на короткій нозі після переходу ретроградного Меркурія на Ваш знак. Вам здається, що нарешті світ почав розуміти Вас. Ті люди, з якими у Вас могло бути непорозуміння, зрештою усвідомлюють, що насправді Ви мали на увазі. А до деяких колишніх партнерів Ви можете приходити в снах в цей період!

Матеріал «Зміям та Коням час виправити минулі помилки, у Кроликів — час романтики: східний гороскоп на тиждень 15 — 21 липня» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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