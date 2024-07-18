З полону повернули військового, який міг працювати з росіянами: що про це відомо

Після того, як стало відомо про черговий обмін полоненими і їхні фотографії з'явилися у мережі, колишній бранець Віктор Лахно (Лелека) заявив, що один з тих, кого повернули, міг співпрацювати з окупантами.

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На своїй сторінці у соцмережах він назвав прізвище військового та додав, що той був причетний до побитів бійців «Азову», брав участь в «прийомках», співпрацював з адміністрацією та відмовлявся від українського громадянства.

«Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам. Зараз всі сприйматимуть цю людину як героя? Де „Азов“?» — написав Лахно, який у 2022 році брав участь в авіапрориві у Маріуполь.

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З цього приводу в 35-й окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського заявили про проведення перевірки оприлюдненої інформації.

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В ГУР МО зазначили, що працюють з кожним колишнім бранцем, який повернувся на підконтрольні території. «Після звільнення щодо військових проводять постізоляційний супровід, який включає не лише лікування, а й роботу з правоохоронними органами. Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки й додаткової уваги, в тому числі і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота має проводитися», — цитує «Радіо Свобода» представника військової розвідки Андрія Юсова.

Раніше в ГУР розповіли подробиці унікальної операції «Прапор» з порятунку українських військових, які опинилися на окупованій території.

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Фото з відкритих джерел

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