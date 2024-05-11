Півтора роки у тилу ворога: у ГУР розповіли подробиці унікальної операції з порятунку українських військових, які опинилися на окупованій території

В Головному управління розвідки МО України, співробітники якого беруть участь в операціях із завдання ударів по об'єктах на території ворога, розповіли про спецоперацію «Прапор» — спільну роботу ГУР МО, ДШВ та ВМС, в результаті якої з тимчасово окупованої території України були евакуйовані військовослужбовці десантно-штурмових військ.

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В ГУР зазначають, що основна частина спецоперації відбувалася у 2023 році та закінчилась успішним виведенням на підконтрольні Україні території двох десантників, які отримали важкі поранення в боях на Луганщині та майже 1,5 роки перебували у тилу ворога. В окупації їх підтримували українці, які надали бійцям прихисток, медичну допомогу, їжу та зв'язок.

«Десантники від самого початку перебували на зв’язку з Силами безпеки та оборони України ― передавали координати місць розташування противника на окупованих територіях та іншу важливу інформацію, що дозволила не тільки знищити значні сили загарбників, а й врятувати життя українським воїнам, які в цей час вели бойові дії на сході України. Після часткового відновлення бійців було прийнято рішення провести спеціальну операцію з їхнього порятунку та евакуації», — йдеться у повіомленні.

В Головному управлінні розвідки додали, що участь у спецоперації брав й громадянин рф, який був мобілізований, але не бажав воювати з українцями. Він звернувся у проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить», що створений для добровільної здачі в полон військовослужбовців зс рф. Росіянину виготовили фальшиві документи, які доставили йому з території росії, та передали разом з евакуаційним маршрутом та паролями для проходження блокпостів. Він дістав для українських десантників російську форму та спорядження, а також автомобіль, на якому вони пересувались тимчасово окупованими територіями.

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Через кілька місяців після того, як вони дісталися до підконтрольних уряду України територій, з росії евакуювали родину росіянина.

Раніше у ГУР розповідали про спецоперацію на території російської Білгородщини, куди мало приїхати на перевірку керівництво окупаційної армії.

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Ілюстранивне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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