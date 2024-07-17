Нарешті вдома: 95 українських захисників повернулися з російського полону

В Україну з російського полону повернулося 95 наших оборонців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам — за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх», — написав президент.

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За інформацією Координаційного штабу із поводження з полоненими, серед повернутих 49 воїнів ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець з добровольчого формування територіальної громади.

Серед звільнених 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

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В штабі уточнили, що повернулись 23 оборонця Маріуполя (з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі»), 41 чоловік воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро — на луганському та запорізькому, по троє — на херсонському та харківському. Один зі звільнених потрапив у російський полон, коли допомагав мешканцям Київщини (під час окупації області).

«Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилася в полоні з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти. Україна вдячна Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння та посередництво в підготовці обміну», — наголосили в штабі.

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Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими.

Загалом з ворожої неволі вдалося повернути 3405 людей.

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