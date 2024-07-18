«Ліберті Фінанс» (КИТ Груп) увійшла до ТОП-10 найбільших платників податків

Національний банк України оприлюднив дані про найбільших платників податку на прибуток серед фінансових компаній, які працюють на ринку обміну валют. Як повідомляє РБК з посиланням на дані національного фінансового регулятора, зазначені компанії демонструють значне зростання за сумами сплати податків, що свідчить про їх успішну діяльність та ефективне управління фінансами. Також вони посідають провідні позиції на українському ринку обміну валют, забезпечуючи значний податковий вклад до державного бюджету.

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ТАБЛИЦЯ. Десятка найбільших платників податку на прибуток серед фінансових компаній з обміну валют (дані наведено у млн. грн.)

У переліку найбільших платників податків серед компаній з обміну валют — «Альфа-Інвест Груп» (42,3 млн грн), «Октава Фінанс» (35,7 млн грн), а замикає трійку лідерів фінансова компанія «Ліберті Фінанс», що входить до «КИТ Груп».

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«За даними НБУ, найбільші платники податків у сфері обміну валют також лідирують і за іншими бізнес-показниками. Так, „Альфа-Інвест Груп“ та „Ліберті Фінанс“ з „КИТ Груп“ входять до трійки лідерів за розміром власного капіталу — 243,7 млн грн і 188,7 млн грн відповідно. „Ліберті Фінанс“ — також галузевий лідер за динамікою зростання активів, які у 2023 році збільшилися на 211,1% порівняно з показником 2022 року», — повідомила редакція РБК за результатами аналізу даних, оприлюднених Нацбанком України.

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