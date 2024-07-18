Стрімке падіння гривні: як пояснюють і що планують робити в НБУ

Темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, отже, цінової стабільності, вважає Національний банк України (НБУ).

ВІДЕО ДНЯ

«Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності», — заявив НБУ, пише «Інтерфакс-Україна».

У центробанку вказали, що досі курсова динаміка, незважаючи на певне ослаблення гривні, узгоджувалась з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні.

Поточне ослаблення курсу гривні на валютному ринку регулятор пов'язує із розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується у попит на валюту, травневою валютною лібералізацією, а також тимчасовим зменшенням пропозиції валюти аграрним сектором. Останній чинник у НБУ пояснюють вичерпанням минулорічного врожаю та «ефектами від окремих рішень в галузі регулювання граничних термінів розрахунків за операціями експорту деяких видів аграрної продукції».

РЕКЛАМА

Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.

«Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту та інших товарних груп. Також незабаром активізується надходження міжнародної допомоги від наших партнерів: якщо у першому півріччі Україна отримала близько $ 14 млрд, то прогноз на другу половину року становить $ 24 млрд», — повідомив НБУ.

РЕКЛАМА

Зокрема, вже цього місяця центральний банк України очікує на надходження $ 3,9 млрд від США.

«Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень $ 40 млрд», — йдеться у повідомленні НБУ.

РЕКЛАМА

Зазначимо, НБУ у середу, 17 липня, опустив офіційний курс гривні ще на 20,5 коп. — до нового історичного мінімуму 41,4627 грн/$ 1. З початку липня офіційний курс гривні знизився на 92,5 коп. порівняно з 3 коп. у червні та 90 коп. в травні.

Як писали «ФАКТИ», Нацбанк з 1 грудня зняв усі обмеження на продаж готівкових доларів та євро населенню.

34

Читайте нас у Facebook