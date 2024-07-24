ДП «Документ» відновило оформлення паспортів для чоловіків за кордоном: в яких містах можна подати заявку-анкету

З 24.07.2024 відокремлені закордонні філії ДП «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це повідомили в установі.

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Для отримання послуг, вказаній категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України «Резерв+» за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Перелік центрів та графік роботи на офіційному веб-сайті ДП «Документ»: https://pasport.org.ua/centers

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Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:

● оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

● обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

● обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

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Державна міграційна служба України та ДП «Документ» продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами.

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