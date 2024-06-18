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Суспільство та люди

Угорщина ухвалила важливе рішення про долю українських біженців із простроченими паспортами

17:26 18 червня 2024
Біженці в Угорщині

В Угорщині, де нещодавно жорстоко вбили українця, уряд видав указ, за якими громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан і протягом пів року після його завершення. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на указ угорського уряду.

Угорський уряд 14 червня видав указ про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України. Він визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.

Таким чином при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано — у тому числі протягом шести місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

Ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

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Уперше надзвичайний стан в Угорщині оголосили 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, він з незначними змінами діяв до червня 2022 року.

Але у травні 2022-го угорський уряд ініціював оголошення режиму надзвичайного стану через війну в Україні і відтоді його регулярно продовжували. Востаннє — у квітні цього року.

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Як писали «ФАКТИ», в Німеччині українці з простроченими документами не будуть позбавлені статусу біженців.

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