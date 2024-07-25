Just relax: три знаки Зодіаку, які точно оберуть «тиху відпустку»

Якщо ви побачите, що хтось навіть посеред напруженого робочого тижня сидить біля басейну з ноутбуком або попиває «Маргариту», перевіряючи електронну пошту, знайте, що він просто перебуває у «тихій відпустці». Маючи понад 15 мільйонів переглядів, концепція такого варіанту відпустки стає вірусною в TikTok, пише Bustle.

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Втім, астрологи певні, що «тихі канікули» привабливі не для всіх знаків зодіаку. Насправді, уточнюють вони, такий спосіб відпочинку впевнено оберуть для себе лише три знаки зодіака.

Раки

Ракам важко уявити, що вони йдуть з роботи. Цим водним знаком керує Місяць і він дуже орієнтований на стосунки, що означає, що вони враховують потреби всіх інших, навіть за рахунок своїх власних. Багато працьовитих Раків знають, що їм відчайдушно потрібна спокійна відпустка, але вони все одно мають тенденцію відкладати її на користь того, щоб бути надійним членом своєї команди. Вони залишають місто лише тоді, коли справді вигорають, і навіть тоді вони відмовляються повністю залишити роботу.

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Турботливий Рак буде надто хвилюватися про наплив електронних листів, що надходять до вже перевантаженого колеги, або про відставання проекту від графіка, тому що вони «егоїстично» вирішили піти в похід. Замість того, щоб піддаватися стресу через те, що вони повністю недоступні, вони будуть максимально корисними, не встаючи зі свого пляжного крісла.

Діва

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На відміну від «земних» знаків Тельця та Козерога, які розкошують кожен день свого відпочинку, Дівам важко відійти від повсякденної рутини. Хоча вони завжди прагнуть до кращого балансу між роботою та особистим життям, вони, як правило, не терплять фактичного «відключення від мережі».

Цей знак, яким керує Меркурій, несе свій ноутбук до басейну, щоб зводити баланс та зв’язуватися з клієнтами, і вони з радістю приймуть робочий дзвінок із свого велосипедного туру. Для них тихий відпочинок ідеальний, оскільки він дозволяє їм залишатися на висоті своїх робочих завдань, а також втиснутися в пригоди. А ще Діва здатна без проблем замовити масаж, екскурсійні поїздки та вечері між щоденними діловими зустрічами.

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Скорпіони

Цей інтуїтивний знак може чітко бачити майбутній тиждень і те, як буде сприйнято їхню відсутність через відпустку, а відчуватимуть укол провини, коли подумають про те, що праця колег за їх відсутності вже не така ефективна. Багато Скорпіонів можуть взагалі пропустити відпустку, щоб зберегти вірність своїй команді. Тим не менш, як тільки вони відчувають бажання втекти, вони не проти попрацювати в дорозі або ж з тераси яхт-клубу.

Оскільки Скорпіони люблять усамітнитися й триматися осторонь, їм легко втекти від рутини. Вони здатні відповідати на електронні листи, плаваючи в басейні, і ніхто навіть не помітить змін у їхній звичному розпорядку.

Також нагадаємо, що Скорпіони ще й потрапили до ТОП-5 знаків Зодіака з особливою магнетичною аурою.

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