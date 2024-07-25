Ексмера Ірпеня Карплюка судять, а проти його компанії відкрили справу за розкрадання землі на 2 млн доларів: що відомо

У четвер, 25 липня, відбулося чергове засідання суду у справі про розкрадання бюджетних коштів колишнім мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Поки цю справу розглядає суд, Бучанська окружна прокуратура розслідує вже нову кримінальну справу за участі Володимира Карплюка, на цей раз щодо незаконного заволодіння землею громади на суму близько 2 млн доларів США. Господарський суд Київської області зупинив будівництво ЖК River Port (забудовники Володимир Карплюк і Володимир Співак) в Ірпені. Ділянка під будівництвом, яка належала ірпінській громаді й коштує близько 2 млн доларів, була самовільно захоплена забудовниками без проведення земельних торгів.

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Суд слухає справу про обвинувачення колишнього мера в розтраті понад чверті мільйона гривень у 2016 році. В обвинувальному акті ще в лютому 2020 року його звинуватили «в тому, що він, бувши ірпінським міським головою, уклав договір на проєктування вже збудованого парку».

Розглядає справу Вишгородський районний суд, сюди її передали на розгляд після того, як прокуратура відвела через заангажованість у цій справі всіх ірпінських суддів.

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Кількість кримінальних справ Володимира Карплюка та його оточення, які стосуються корупції, зростає постійно.

Ще у 2019 році правозахисник, директор Юридичної компанії «ПравоЕксперт» Сергій Гапон розповідав про 10 кримінальних проваджень. Масштаби цієї корупції привернули увагу навіть Держдепу США, внаслідок чого Володимиру Карплюку було анульовано візу й заборонено в’їзд до США.

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