Колишньому міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку скасували візу для в'їзду до Сполучених Штатів. Про це повідомив політолог Мар'ян Ощановський 16 січня.

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«Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк, на якому антикорупціонерам ніде тавра поставити, виявився фактично нев'їзним до Сполучених Штатів. Він із родиною вилетів з Іспанії, але вже у США їм скасували всі візи та розвернули назад», — повідомив Ощановський у своєму блозі на сайті «Цензор.нет».

За словами політолога, Карплюк довгий час намагався налагодити стосунки з американськими інвесторами до України, але тепер не зможе це робити через корупційний шлейф.

«Там (у США. — Авт.) стежать за всіма, все бачать і все розуміють. Історія з Карплюком — ще один показовий кейс — настає момент, коли американці перестають заплющувати очі навіть на такі незначні постаті, як Карплюк», — написав Ощановський, припускаючи, що причиною скасування візи стали останні корупційні скандали, пов'язані з ексмером.

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Серед них політолог називає десятки кримінальних справ про корупцію, відкритих проти Карплюка, а також судовий процес у справі про махінації з бюджетними коштами у 2016 році, що розпочався нещодавно, коли підконтрольне комунальне підприємство «Ірпеньжилінвестбуд» отримало кошти за створення проєктної документації на будівництво парку «Центральний», який вже було побудовано на момент підписання документів. До цього Карплюка було помічено в секті «АллатРа», яку СБУ викрила на виправданні російської агресії, а нещодавно поліція зафіксувала, як із річки Ірпінь йде видобуток піску для будівництва котеджів підприємством, у якому Карплюк є співзасновником.

Фото Facebook

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