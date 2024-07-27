Любовний гороскоп на 29 липня-4 серпня: кого чекають інтриги, а кого — вихор емоцій

Поки одні українці сподіваються на подарунки долі від сезону Лева, який триватиме до 22 серпня, більш романтично налаштовані співвітчизники і співвітчизниці мріють про кохання і розвиток стосунків.

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Тож їм напевно стане у нагоді любовний гороскоп, складений астрологами для українського онлайн-видання.

Овен (21 березня-20 квітня)

Цього тижня щире кохання може принести захопливі зміни у ваше життя. Будьте відкриті до нових зв'язків, незалежно від того, самотні ви чи у стосунках. Відкрито висловлюйте почуття, і ви можете відчути глибше зв'язок з партнером або зацікавити когось нового.

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Телець (21 квітня-21 травня)

Ваше серце сповнене ніжності. Незалежно від статусу ваших стосунків, надихніться романтичною енергією. Відкрийте світові свої почуття і не соромтеся робити романтичні жести. Самотнім Тельцям час придивитися до тих, хто вас приваблює.

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Близнюки (22 травня-21 червня)

Цього тижня Близнюкам важливо спілкуватися. Обговорення з партнером або потенційним коханим може виявитися значущим. Відкрито говоріть про свої почуття, але пам'ятайте, що слухання не менш важливе.

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Рак (22 червня-22 липня)

Цього тижня відкритість і чесність у спілкуванні з партнером допоможуть зміцнити ваш зв'язок. Одинокі Раки можуть знайти когось, хто поділяє їхні цінності. Залишайтеся відкритими до нових можливостей і дозволяйте любові розвиватися природно.

Лев (23 липня-23 серпня)

Цього тижня любов може подарувати вам вихор емоцій. Якщо ви у стосунках, приділіть час зміцненню зв'язку з партнером, уважно послухайте. Левам-одинакам час вийти із зони комфорту та скористатися своєю енергією для залучення нових романтичних знайомств.

Діва (24 серпня-23 вересня)

Цього тижня Дівам рекомендується переосмислити свій підхід до стосунків. Переконайтеся, що ви ясно висловлюєте свої потреби та бажання. Одинокі Діви можуть знайти нові романтичні стосунки, якщо матимуть сміливість вийти за межі своєї зони комфорту.

Терези (24 вересня-23 жовтня)

Для вас романтика виходить на перший план. Терези можуть відчути посилення інтуїції та чутливості. Одинокі можуть бути приваблені загадковими особистостями, а ті, хто у стосунках, відчують глибину емоційного зв'язку.

Скорпіон (23 жовтня-22 листопада)

Цього тижня ваше любовне життя буде на першому плані. Якщо ви у стосунках, очікуйте посилення зв'язку з партнером. Прийміть близькість та відкритість. Одинокі Скорпіони повинні бути відкритими до нових зустрічей.

Стрілець (23 листопада-22 грудня)

Ваша природна чарівність цього тижня здатна залучити нові знайомства або зміцнити існуючі стосунки. Відкритість і чесність у спілкуванні допоможуть зміцнити довіру та близькість.

Козоріг (23 грудня-20 січня)

Цього тижня варто бути відкритими у стосунках. Щирість у вираженні почуттів та обговоренні проблем допоможе зміцнити ваш зв'язок. Самотні Козероги можуть знайти когось, хто поділяє їхні цінності. Тримайте серце відкритим для нових знайомств, але будьте реалістами.

Водолій (21 січня-20 лютого)

Ваша унікальність стане ключем до успіху на ниві кохання. Якщо ви у стосунках, будьте щирими у вираженні своїх почуттів. Самотні Водолії можуть привабити когось своєю оригінальністю. Зберігайте відкритість і насолоджуйтеся новими пригодами.

Риби (21 лютого-20 березня)

Цього тижня космос подарує вам романтичні можливості. У стосунках очікуйте глибокого взаєморозуміння з партнером. Відкривайтеся і говоріть щиро. Самотні Риби можуть знайти когось цікавого. Довіряйте своїй інтуїції та слухайте власне серце.

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