Скоро чекає неймовірна удача: кому пощастить в останні шість днів липня

Сезон Лева, який почався днями й триватиме до 22 серпня, принесе глибоку енергію, яка допоможе реалізувати важливі цілі.

Лев символізує впевненість, силу та мужність приймати зміни. В ці дні жодна мрія не є нездійсненною — все зводиться лише до вашої готовності планувати. Про те, кому вдасться в ці дні спіймати удачу та насолоджуватися визнанням і славою, пише українське видання з посиланням на астрологічний сайт YourTango.

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Овен

Сонце є однією з найщасливіших планет в астрології. Сонце у Леві — це все про щастя, творчість, задоволення і романтику. Настав час прийняти те, що для вас найважливіше. Зосередьтеся на стосунках, відпустці, часі з друзями та насолодою творчістю Ви досить довго мріяли про своє ідеальне життя, тепер настав час, щоб ви могли його прожити.

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Лев

На цьому тижні Меркурій сильно вплине на ваше життя, адже допоможе залучити фінансову удачу. Очікуйте, що інші будуть цінувати вас і запропонують нові перспективи. Ви раптом усвідомлюєте цінність часу, витраченого на роботу. Меркурій керує питаннями спілкування, включаючи пропозиції, контракти та угоди. Єдине застереження полягає в тому, що Меркурій знаходиться в передтіні і буде ретроградним 5 серпня. Перегляньте своє життя зараз, і ви дізнаєтесь, що потрібно зробити, щоб залучити багатство, якого ви прагнете. Ретрограду не варто боятися, адже він допомагає внести більшу ясність.

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Стрілець

Вхід Сонця в знак Лева в понеділок принесе вам удачу, але це тільки початок. Сонце керує зовнішніми діями, які ви робите у своєму житті. Попереду — нові горизонти, численні пропозиції, подорожі та пригоди. Тиждень принесе відродження енергії та сміливість робити те, чого ви найбільше бажаєте, але в четвер Меркурій переходить у Діву, висуваючи на перший план кар’єрні питання. Оскільки обидві ці енергії зараз впливають на ваше життя, ви, ймовірно, готуєтеся до значного кроку. Не дозволяйте нічому або нікому стояти на шляху цієї хвилі можливостей і знайдіть час для планування.

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А фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень читайте на сайті «ФАКТІВ».

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