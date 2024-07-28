Бог шельму мітить: блискавка вразила групу людей біля головного храму збройних сил росії (відео)

У росії, яка веде повномасштабну війну проти України, у Підмосков'ї блискавка «уклала» на місці трьох росіян. Одна із постраждалих змогла піднятися самостійно, а ось двоє чоловіків не подавали ознак життя. Сталося це у парку поряд із головним храмом російської армії, пишуть російські ЗМІ, публікуючи відео та фото з місця подій (обережно, кадри 18+). У соцмережах же у місці удару блискавки побачили «божий промисел» і підтвердження того, що бог точно не на боці росії, пише «Обозреватель».

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«У парку Патріот на площі перед Головним Храмом Збройних Сил росії блискавка потрапила у двох чоловіків та дівчину. Остання встала сама, а чоловіки залишилися лежати на землі. Подробиці уточнюються», — зазначає одне з місцевих видань.

Пізніше російські пропагандисти «підвезли» подробиці. Як з'ясувалося, постраждала дівчина давно досягла пенсійного віку (на передньому плані фото з сивим волоссям). Та й кількість людей, яким була потрібна медична допомога, становила чотири людини: ще одна жінка настільки вразилася побаченим, що у неї стався гіпертонічний криз.

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За версією пропагандистів росії, блискавка вдарила в парасольку, яку тримав один із постраждалих чоловіків. Свій розряд отримали також жінка та ще один чоловік, що йшли поряд.

Російські пропагандисти з «РИА Новости» з посиланням на джерела в міністерстві охорони здоров'я Московської області повідомили, що один із постраждалих чоловіків помер.

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«В результаті удару блискавки в парку „Патріот“ загинула 1 людина і постраждали ще 3, повідомили РИА Новости в підмосковному міністерстві здоров'я», — йдеться у повідомленні.

Двоє з трьох постраждалих у тяжкому стані.

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На відео, що з'явилися в мережі, знято момент удару блискавки, а також перші хвилини після нього. У мережі ж те, що сталося, одразу пов'язали з місцем події — прилеглим до головного храму російської армії парком.

Так, користувачі різних сайтів залишають безліч коментарів, що пов'язують те, що сталося з «божим промислом».

«А не х_р було будувати капище з трофейної зброї. Вони б ще вівтар для жертвоприношень Молоху збудували. Сатаністи єб_ні», «З нами бог! Чи не з нами? Незрозуміло», «Зевс напив на день вмф», «Якась не патріотична блискавка попалася», «Боги втомилися від усього цього лайна на землі», «Це нова зброя США! Кажу як екстрасенс!!!», «Знак згори», «Ну, небеса не схибнули сподіваюся, повз справжні патріоти?», — пишуть коментатори.

Деякі цікавляться, чи знайшла російська влада в тому, що сталося «український слід». «Знайдуть!» — заспокоюють їх інші.

«Головний храм Російської армії, це не може бути просто збігом, це знаки та не прості знаки. Станеш тут віруючим після такого», «Бог не Тимошка, бачить трошки!», «Громовідвід — пряма протидія Божому задуму», «Вважаю, треба блискавки заборонити, чи хоч би сповільнити. І не завадило б визнати іноагентами. І ще можна притягнути за образу почуттів віруючих. Благо, потрібних законів — щоб усіх за все можна було залучити — дбайлива володарка навигадувала заздалегідь», «Згадав анекдот про „знов промазав!“, хоч і гріх сміятися, але боженька схибив на сотню метрів», — іронізують коментатори.

Раніше «ФАКТИ» писали, як агент КДБ «Михайлов» вигадав «руській мір» і з чиїх слів мовить путін, коли несе марення про Україну.

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