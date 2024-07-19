Росіяни двічі вдарили по центру Чугуєва на Харківщині, є поранені, серед яких підліток

Окупанти не полишають у спокої Харківщину. Близько четвертої ранку вони двічі вдарили по центральній частині міста Чугуїв.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

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Відомо про 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі — в середньому та легкому станах. Стан хлопчика — стабільний.

За словами очільника ОВА, перше влучання було поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

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Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

«Рятувальники, медики, правоохоронні органи — всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору», — додав Синєгубов.

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Щодо ситуації на фронті, то за даними Генштаба, на лінії зіткнення відбулося 107 бойових зіткнень.



На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобілі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Нагадаємо, за інформацією військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, командування окупантів вже перейшло у режим економії техніки. Він вважає, що танки та бойові машини росіяни будуть накопичувати для вирішальних проривів. А під час повсякденної штурмової діяльності обходитися малою механізованою комплектацією.

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