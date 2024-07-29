Останній понеділок місяця, 29 липня, дозволить представникам багатьох знаків Зодіаку вирватися зі звичної рутини та спробувати щось нове, стверджують астрологи.



А оскільки сьогодні експерименти можуть виявитися успішними, то не варто боятися змін, будь то в роботі чи особистому житті. Також день чудово підходить для виконання творчих завдань, обіцяють знавці таємниць небесних тіл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Перша половина дня стане насиченою й успішною. У цей час намагайтеся зберігати спокій, діяти обдумано і планомірно. Є ймовірність вдалих збігів і збіг обставин, який буде вам на руку. Гарний час для покупок і укладення угод.

Телець

РЕКЛАМА

Нагромадилося багато справ, але вам потрібно вибрати найважливіші та зосередитися на них. Проблеми 29 липня потрібно вирішувати швидко, не відкладаючи їх на потім. Переговори у Тельців пройдуть вдало у другій половині дня. Не відмовляйтеся від допомоги колег чи рідних, так ви встигнете більше.

Близнюки

РЕКЛАМА

Потрібно знизити активність та зайнятися аналізом ситуації. Поміркуйте про те, як уникнути помилок, що заважає вам рухатися швидше. Зірки радять більше часу провести на самоті, прислухатися до себе, намітити нові цілі. Обмежте спілкування з близькими людьми, побудьте увечері в тиші.

Рак

РЕКЛАМА

Сьогодні важливо не вступати у суперечки, тримати свою думку при собі. Ваше бажання довести свою правоту може зіпсувати стосунки із кимось впливовим. Ракам треба більше поступатися, підлаштовуватися під співрозмовника та шукати компромісні рішення. Вдалий день для походу по магазинах.

Лев

Можливі непередбачені домашні проблеми, які вимагатимуть вашої участі та певних фінансових витрат. Наприклад, може зламатися велика побутова техніка. Після обіду вам можуть зробити цікаву ділову пропозицію. Обговоріть це з друзями чи вашими однодумцями.

Діва

День не підходить для вирішення фінансових питань, інвестицій або будь-яких зобов'язань з вашого боку. Однак в особистих відносинах у Дів все складається вдало. Якщо ви були у сварці, то 29 липня вам вдасться вирішити всі спірні питання та зміцнити довіру у вашій парі.

Терези

Гарний час для завершення розпочатих справ, для виконання даних обіцянок. Терезам потрібно звертатися за допомогою до знайомих жінок, питати у них поради у складній ситуації. Ви швидко впораєтеся зі нудними заняттями, рутинною роботою, а ось нові справи сьогодні краще не починати.

Скорпіон

Незвичайні ідеї Скорпіонів сьогодні навряд чи реалізовуються. Краще відкласти їх доти, доки обставини не складуться на вашу користь. Є ймовірність, що доведеться змінювати плани, відкладати зустрічі чи переговори. Увечері ви отримаєте гарні новини, зустрінетеся зі старими друзями.

Стрілець

День вдалий та продуктивний. Стрільцям під силу складні та відповідальні завдання: їхня уважність і рішучість зараз на високому рівні. Ви можете отримати важливу інформацію або дізнатися про чиюсь таємницю, яку треба зберегти. Обговорення планів із близькими людьми допоможе уникнути прорахунків.

Козоріг

Перша половина дня більш вдала для Козорогів. Ви легко вирішуєте найскладніші питання та підтримуєте колег у скрутну хвилину. Надвечір можливі дрібні неприємності та затримки, які можуть зіпсувати настрій. Проведіть вечір 29 липня у розслабленій обстановці із близькими людьми.

Водолій

Готуйтеся до метушливого та хвилюючого дня, коли у вас не буде часу на справді важливі питання. Вам доведеться багато перемішатися, брати участь у галасливих суперечках та виконувати дрібну другорядну роботу. Намагайтеся зберігати холоднокровність, уникати конфліктів та сварок.

Риби

Зірки радять підіймати собі настрій та спілкуватися з оптимістичними веселими людьми. У Риб у цей день може бути апатія або депресивний настрій, який завадить роботі та спілкуванню. Контролюйте емоції, зберігайте спокій, не зліться і не засмучуйтесь через дрібниці.

Також в перший день нового тижня астрологи та психологи радять представникам всіх знаків Зодіаку «заспокоїти нерви», послухавши нову вітчизну музику. Зокрема, нову пісню Ірини Федишин, кліп на яку самостійно зняв чоловік співачки Віталік. Саме йому і присвячена нова робота мами трьох (але це не точно) дітей.



На відміну від Ірини нова робота Марини Полончак присвячена не чоловіку, а синові співачки.

Ще одна новинка вихідних — лірична композиція про любов дівчини до хлопця, який насправді любить іншу. «Якщо ти її любиш, то не крутися біля мене!» — попереджає героїня пісні свого зрадливого кавалера.

Також про самотність розповідає ще одна композиція, героїня якої говорить про важливість бути опорою для самої себе (сердешні дівчата, знову невдачі у коханні!). Основний меседж треку: не мати нахтнення, бути втомленим, розбитим, неідеальним — це нормально. Головне, прагнути знайти внутрішні опори, любов до себе і дати собі час на відновлення.

І, нарешті, остання пісня ранкової «п'ятірки» створена Ольгою Чулошніковою та піаністом Євгеном Хмарою. Це спокійна, але водночас мотиваційна пісня про подолання перешкод.

Цілком імовірно, що на шляху до справжнього кохання своїть чимало перешкод, але жодна з них не здатна зупинити тих, кому самим Небом судилося бути парою.



292

Читайте нас у Facebook