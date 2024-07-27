Остання субота місяця, 27 липня, підходить для початку нових проєктів, обіцяють астрологи.

Сьогодні не варто пасувати перед складними завданнями — краще випромінювати впевненість, що допоможе легко подолати труднощі. Крім того, для покращення матеріального стану доведеться старанно працювати, нагадують знавці руху небесних світил.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Поспіх у роботі сьогодні призведе до помилок та проблем. Просувайтеся до своєї мети крок за кроком, прораховуйте варіанти. Не варто залишатися сьогодні вдома. Зірки радять провести час у компанії, сходити на концерт, вирушити на природу. Спілкування із друзями 27 липня буде цікавим.

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Телець

При здійсненні своїх планів Тельці можуть зіткнутися з обмеженнями, із зовнішньою протидією. Шукайте інші варіанти, проявляйте творчий підхід. Вам потрібно проявити наполегливість, щоб отримати бажане або завершити якусь важливу справу. Уникайте суперечок та з'ясування стосунків.

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Близнюки

Вам буде складно спілкуватися, будь-яка розмова може швидко перейти у суперечку чи сварку. Краще проведіть день на самоті та спокійно, займіться улюбленими справами, менше розмовляйте, навіть із близькими людьми. Не варто починати нічого нового чи важливого: Близнюкам доведеться долати багато проблем.

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Рак

Цього дня потрібно присвятити час своїм улюбленим справам, що приносять задоволення. Відкладіть серйозні питання, зараз вони почнуть буксувати з перших хвилин. Похід магазинами перенесіть на інший час: сьогодні великий шанс витратити велику суму на непотрібні речі.

Лев

Сьогодні постарайтеся зайняти пасивну позицію, менше розмовляйте та не починайте нових справ. Слова чи вчинки Левів 27 липня матимуть наслідки, тому дійте свідомо, подумайте двічі перед тим, як дати відповідь. Добре приділити час хобі, легкій домашній роботі.

Діва

Ваші слова сьогодні вплинуть на майбутні події, тому обмежте спілкування, намагайтеся говорити менше та лише по справі. Краще провести день вдома, у родинному колі. Займіться побутовими питаннями, дійте виважено та обдумано. Улюблене хобі підніме Дівам настрій.

Терези

День з підвищеним емоційним фоном. Хорошою ідеєю буде провести його на самоті, зробити прибирання, зайнятися приємними справами вдома. Прислухайтеся до своєї інтуїції: вона підкаже правильне вирішення будь-якого питання. Не полінуйтеся записати ідеї, які вас сьогодні відвідають.

Скорпіон

Корисно обмежити спілкування, стримувати свої емоції. Так Скорпіони зможуть уникнути напружених розмов чи сварок з оточуючими. Якусь складну справу краще перенести на інший день, а сьогодні приділити час приємним заняттям, своєму хобі, вирішити особисті чи сімейні питання.

Стрілець

Готуйтеся до складнощів та затримок. Стрільцям 27 липня доведеться долати додатковий опір, докладати більше зусиль, щоб просунутися до поставленої мети. Зверніться за допомогою до впливових та професійних людей, скористайтеся їх досвідом.

Козоріг

День складний та напружений. Не виключено, що Козороги витратять багато часу даремно, намагаючись подолати проблеми, що виникають. Зірки радять перенести всі важливі справи на вечір, коли ваша енергія збільшиться. Зустрічі з друзями, відвідування розважальних заходів підуть вам на користь.

Водолій

Різке слово чи зауваження можуть спровокувати конфлікт, тому Водоліям сьогодні треба бути ввічливими та стриманими, намагатися менше розмовляти. Корисно провести час на свіжому повітрі, зустрітися із друзями, погуляти у парку. Увечері займіться хобі, відновіть душевну рівновагу.

Риби

День підходить для розслабленого відпочинку, для спокійної та приємної роботи. Не варто починати серйозні чи відповідальні справи, перенесіть їх на інший час. Не давайте необдуманих відповідей, це може поставити вас у неприємну ситуацію. Короткі поїздки будуть цікавими та пізнавальними.

Сьогодні вихідний, і ввечері після відпочинку на дачі чи на березі річки, у багатьох українців буде час для того, щоб прослухати новинки від вітчизняних артистів.

Почати його варто з дуже сумної і навіть щемливої пісні, яка присвячена тим, хто захищає нашу країну від окупантів. Композиція написана від імені загиблого воїна, який звертається до своєї мами. Слухати її важко, але, на жаль, це реалії сьогодення, а також нагадування нам усім, щоб ніхто з українців не забув про горе і біль, що принесли нам «сусіди».

Темі боротьби за свободу і людську гідність присвячена і пісня виконавиці Anna Wings.

Ще одна Анна — та, яка «у чорному» — розповіла про проблему, яка її хвилює (і, можливо, не лише її).

Пісню про блекаути заспівала красуня Геля Зозуля (певно, вона ще не знає, що в суботу світло обіцяють не вимикати).

Про вихід з аб'юзивних відносин розповіла Angela, а допомагав їй в цьому чоловік, схожий на «колишнього» Катерини Кухар Стоянова.

Звичайно, серед потоку образ, сліз та аб'юзу знайшлися і пісні про більш-менш радісні події. Зокрема, про вечеринку («паті») у селі.

Тому будемо сподіватись, що вихідні складуться для багатьох весело і корисно. До того ж, в останні дні липня деяким людям по-справжньому пощастить.

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