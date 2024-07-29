Стати багатодітним батьком за 3500 доларів: поліція знешкодила банду «помічників ухилянтів»

У Києві припинили діяльність злочинного угруповання, які допомагали призовникам ухилитись від мобілізації. Організаторкою схеми була 30-річна екссекретар міськрайонного суду Одеської області, яка, використовуючи зв’язки з минулого місця роботи, домовлялась про розгляд справ за прискореною процедурою.

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Крім того зловмисниця залучила до протиправної діяльності 30-річного мешканця Одещини, в обов’язки якого входило пошук «клієнтів», бажаючих уникнути мобілізації, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали в суді підтвердити батьківство незнайомих їм чоловіків. «Прайс» на послуги становив 3500 доларів, з яких власне матері отримували 500 доларів, повідомили у Поліції Києва.

Організаторку із спільником затримали, а під час серії обшуків, у них вилучили речові докази злочинної діяльності — рішення суду, «чорнові» записи, мобільні телефони, гроші, банківські картки та комп’ютерну техніку.

Слідчі повідомили затриманим та 26-річній жінці, яка підтвердила в суді батьківство «клієнта», про підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що в минулому році в Україні було виявлено «іноваційну» схему ухилення від військової служби, коли потенційні ухилянти просять своїх дружин відмовитися від дітей, щоб отримати одноосібну опіку над неповнолітніми.

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