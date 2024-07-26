«Бажаю багатства, золота, срібла…»: у чиновника ДМС, який заробляв на ухилянтах, виявили десятки тисяч доларів та «список бажань»

Минулого року правоохоронці прийшли з обшуками до начальниці Київської податкової, у якої, серед іншого, знайшли «список бажань», до якого були занесені мільйон доларів, шуба з соболя, поїздка до Лондона та дорогий годинник.

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Схожий «документ» виявили правоохоронці у чиновника Державної міграційної служби, який вирішив підзаробити на ухилянтах. Як повідомляють в ДБР, у взаємодії з Нацполіцією та Держприкордонслужбою був викритий посадовець одного з відділів ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.

Фото ДБР

«У липні 2024 року в.о. начальника відділу ДМС почав переговори з прикордонником аби той допоміг йому переправляти військовозобовʼязаних чоловіків до Республіки Молдова. Він мав допомагати клієнтам оминути пункт пропуску. Проте, чоловік відразу доповів про протиправну пропозицію керівництву та повідомив правоохоронців. Посадовець ДМС шукав через соцмережі охочих незаконно залишити країну та просив у них за свою послугу 10 тис. доларів США з одного чоловіка. Він домовився з трьома клієнтами та взяв у них 30 тис. доларів. 9 тис. доларів США приніс прикордоннику», — йдеться в повідомленні.

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Фото ДБР

Проте 23 липня 2024 року правоохоронці затримали посадовця під час передачі обумовленої суми. Трьох військовозобов’язаних чоловіків передали прикордонникам для подальшого оформлення адмінпротоколів. Під час обшуків у посадовця виявлено понад 20 тис. доларів США.

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Фото ДБР

В очікуванні легкої наживи фігурант склав лист-бажання. Він чекав на щастя, золото, достаток, здоров'я і «щоб гроші прийшли в його життя». «Я бажаю всього цього і так тому й бути», — написав у фіш-листі чиновник.

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Фото ДБР

Затриманому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Раніше в Києві викрили організатора схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон під виглядом перевізників. Свої послуги чоловік оцінив у 3 тисячі доларів США з людини.

Фото ДБР

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